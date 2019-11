Intentaron robar en una distribuidora de bebidas Policiales 04 de noviembre de 2019 Redacción Por Tres menores de edad se habían aprovisionado de una variada cantidad de bebidas con y sin alcohol pero fueron descubiertos. En razón de su minoridad son inimputables y fueron restituidos a sus progenitores.

Tres menores de edad de entre 14 y 15 años fueron detenidos luego de que ingresaron con fines de robo al depósito de una distribuidora de bebidas rafaelina ubicada a la vera de la Ruta Provincial Nº 70, jurisdicción de esta ciudad a las 19:00 del sábado.

Tras tomar conocimiento del suceso, personal del Comando Radioeléctrico logró dar con los mismos en la zona de Bv. Roca y Santos Dumont -extremo oeste del barrio Jardín- mientras acarreaban diversas mercaderías sustraídas.

Al parecer los jovencitos -que fueron identificados como FAS de 15 años, JDV de 15 años y RAP de 14- habrían ingresado por la parte trasera de las instalaciones, logrando alzarse con una carretilla llena de mercadería, más precisamente, latas de gaseosas, botellas de jugo de frutas, cajas tipo tetrabrick de vino, latas de cerveza, botellas de cerveza, latas de bebida energizante, botellas de bebida energizante, y cajas de jugo de frutas.

Personal policial procedió al secuestro de lo hallado y a la detención de los menores y posterior traslado a sede de la Comisaría 15ª por razones de jurisdicción, por el delito -no punible en razón de la minoridad de los autores- de "hurto en grado de tentativa", según la calificación provisoria.

Una vez finalizados los trámites legales pertinentes, los menores fueron restituidos a sus progenitores, según lo dispuesto por la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.



CON UNA BARRETA

EN B° JUAN DE GARAY

A las 21:20 del sábado, personal policial de la Comisaría N° 2 que se encontraba patrullando el barrio Juan de Garay, al hacer paso por la intersección de calles Falucho y Cossettini observó la presencia de dos varones en actitud sospechosa.

Tras realizarles un cacheo palpáreo fueron identificados como FCV de 23 años y GSM de 33, ambos domiciliados en esta ciudad.

Consultados por los motivos de su presencia en el lugar contestaron con evasivas, razón por la cual se procedió al traslado de los sujetos a sede policial por averiguación de antecedentes.

Cuando estaban en la Comisaría, se recibió un llamado por parte de un vecino del barrio Garay, informando que los sujetos habían descartado en la vía pública, en calle Mariano Quirós y Falucho, un objeto que se trataba de una barreta de hierro de 30 cm de longitud con punta fina doblada, que se utiliza comúnmente para abrir puertas de autos y viviendas.

El vecino aseguró además que había visto a los sospechosos merodeando la zona por la tarde, visualizando las casas de la cuadra, por lo que los siguió hasta observar que descartaban la barreta.

En conocimiento de lo sucedido, el fiscal Gustavo Bumaguin ordenó el secuestro de la barreta, no tomando ningún tipo de medida con respecto a los individuos demorados. Tras comprobarse que sobre los mismos no pesa pedido de captura vigente, siendo las 2:00 de la madrugada se retiraron de la sede policial.



VIOLENCIA DE GENERO

Siendo las 22:45 del sábado, personal policial de la Comisaria 5ª de San Vicente, procedió a realizar la detención comunicada de un individuo de 24 años, cuyas iniciales son LP, por el delito calificado provisoriamente como "amenaza simple", en el marco de la Ley de Violencia de Género.

El mismo fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V por disposición judicial, siendo asistido legalmente por la defensora técnica del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), Dra. Mónica Ronchi.