Boca goleó a Arsenal Deportes 04 de noviembre de 2019 Redacción Por SUPERLIGA

FOTO NA GRAN PARTIDO. / Tevez anotó un golazo de tijera y lo celebra.

Boca vapuleó por 5 a 1 a Arsenal en un entretenido partido que disputaron en la mañana de ayer correspondiente a la duodécima fecha de la Superliga y regresó a la cima de la Superliga, la cual comparte con River y Argentinos, que hoy visita a Defensa y Justicia.

El delantero Carlos Tevez con un golazo de tijera abrió la cuenta a los 15 minutos del primer tiempo mientras que a los 43 de la misma etapa Ramón Ábila marcó la segunda conquista. En tanto, a los 4 minutos de la segunda etapa Frank Fabra convirtió el tercer tanto para Boca, a los 41 Gastón Álvarez Suárez descontó para Arsenal, a los 43 Mauro Zárate hizo el cuarto gol y cuando se jugaba el primer minuto de descuento Fabra selló la goleada.



EL ROJO SUPERÓ

A SAN LORENZO



De la mano del poder ofensivo de Silvio Romero, Independiente se reencontró anoche con la victoria al superar a un opaco San Lorenzo, en Avellaneda. Tal como había ocurrido la fecha pasada, el ex atacante de Lanús marcó por duplicado, a los 42m PT y a los 16 del complemento, el segundo de penal.

En tanto, el paraguayo Oscar Romero -ex Racing- anotó el gol "azulgrana", a los 6 minutos del segundo tiempo. Cuando se jugaba tiempo de descuento y el partido se terminaba, fueron expulsados Sebastián Palacios en el local y Fabricio Coloccini en la visita, por agresión mutua.



EMPATÓ UNIÓN



Banfield y Unión de Santa fe igualaron 3 a 3 en un entretenido y vibrante encuentro. Dátolo (24m y 81m) y Lenis (75m) anotaron para el 'Taladro'. Mientras que para el 'Tate' lo hicieron Elías (48m), Troyansky (51m) y Carabajal de penal (59m).



EMPATE EN PARANÁ



Racing Club dilapidó una excelente chance de quedar a un punto de la cima al igualar 1 a 1 con Patronato, en el estadio "Presbítero Bartolomé Grella". Nicolás Reniero, a los 40m PT, inauguró el marcador para el conjunto de Avellaneda, en tanto que Gabriel Díaz, a los 26 del complemento, niveló las acciones para el dueño de casa.

En otro juego, Talleres de Córdoba le ganó 1-0 a Newell's con el gol de Payero (65m).



SIGUE HOY



Este lunes se completará la 12° fecha con la disputa de tres encuentros: 19hs Defensa y Justicia vs Argentinos, 21.10hs Huracán vs Lanús, 21.10hs Central Córdoba vs Vélez.