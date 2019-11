La oposición boliviana pide la renuncia de Evo Internacionales 04 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

LA PAZ, 4 (NA). - La oposición a Evo Morales en Bolivia, está reclamando la renuncia del presidente, apoyados por una serie de protestas y movilizaciones contra el resultado de las elecciones. Según indica ayer el diario El País de España, algunos sectores radicales han comenzado a dominar el movimiento de espaldas a los partidos políticos y a Carlos Mesa, el candidato opositor que reunió la mayor cantidad de votos en los comicios.

Dice el periódico que las demandas en las calles han cambiado, y que si antes planteaban corregir el resultado electoral para que Evo Morales no fuera declarado ganador y tuviera que medirse en una segunda vuelta con Mesa, ahora buscan la renuncia inmediata del Gobierno y la convocatoria a una nueva elección en la que Morales no participe.

Morales pidió un intervalo en las movilizaciones hasta la finalización de la auditoría de las elecciones que está realizando la Organización de Estados Americanos (OEA), que durará aproximadamente dos semanas, pero sólo se hicieron eco del pedido los grupos que habían sido movilizados por él mismo, los campesinos que cortaban caminos y los "rompehuelgas" frente a los opositores.

Con la actividad oficial en stand by por el feriado de Todos los Santos, varias ciudades permanecen paralizadas y otras muy convulsionadas por numerosas marchas, vigilias, asambleas, bloqueos de calles y concentraciones multitudinarias que denominan cabildos, en recuerdo de las reuniones municipales del periodo colonial.

Algunos analistas consideran que los líderes cívicos plantean ahora nuevas elecciones porque quieren participar en ellas con candidaturas propias. En La Paz, estos dirigentes han propuesto, al mismo tiempo, el "cerco" y, eventualmente, la toma de las instituciones públicas.

Varias oficinas estatales de Santa Cruz se encuentran "custodiadas" por dichos grupos cívicos. Sin embargo, las principales oficinas ejecutivas y legislativas, que se alzan en torno a la plaza Murillo, en La Paz, se hallan aisladas del conflicto por un anillo de policías y otro de mineros y campesinos del Movimiento Al Socialismo (MAS).