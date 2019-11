Rafaelino detenido había sido liberado poco antes

Anoche, efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional V de Policía, acudieron a la calle Santiago Shine al 800 como consecuencia de haber sido alertados sobre un hecho contra la propiedad del que resultó víctima una mujer de 70 años de edad, quien mora en Santa Rosa al 300.

La mujer dijo que había dejado su motocicleta estacionada junto al cordón de una vereda, y que un delincuente le sustrajo bolsa que resguardaba dinero y otros elementos.

También comentó que varios vecinos persiguieron al ladrón, y más tarde los uniformados ubicaron a, Ezequiel Fabio O. de 26 años de edad y residencia en la calle Arias al 700, quien trataba de ingresar a un domicilio.

Al impartirse la voz de alto el individuo se hallaba pateando la puerta de una casa y opuso resistencia al accionar policíaco, y gritó "la gente me pegó y me sacaron todo, no tengo nada".

Al ser informado el fiscal en turno de lo ocurrido, dispuso la detención del malviviente ante la comisión de un robo, y se lo traslade a la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía.

Se destaca que parte de los elementos sustraídos fue recuperado por vecinos, en momento que quien huía los iba descartando.

Asimismo, se conoció que el arrestado había recuperado la libertad poco antes de cometer el ilícito antes descripto, y que dicha situación estuvo emparentada con resultar autor de otros ilícitos.