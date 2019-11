La víctima de Sunchales amenazó a los médicos Policiales 03 de noviembre de 2019 Redacción Por EN REFERENCIA AL CASO DE LOS POLICIAS DE SUNCHALES

El joven internado en una habitación privada del Hospital “Jaime Ferré”, quien se encuentra allí por una actuación policial que derivó en la prisión preventiva de ocho policías de la Comisaría 3ª de Sunchales por el delito de torturas, fue protagonista en la víspera de una delicada situación, ya que se rebeló, quiso irse y tras amenazar al personal médico que lo atiende tuvo que ser sedado para que desista de su actitud, adelantó LA OPINION Online.

Viene al caso recordar que si bien el joven fue víctima de los abusos policiales según lo dictaminado por la Justicia y por ello se encuentran detenidos los efectivos actuantes, fue la misma Justicia la que informó que el joven había sido detenido legítimamente con anterioridad ya que había sido protagonista de un ilícito antes de llegar a la Comisaría 3ª.

Pues bien, en la jornada de ayer el joven -según citó el portal Online de este Diario-, causó un momento de gran tensión entre profesionales y algunos familiares de pacientes internados en el citado nosocomio, ya que según la fuente: "trató de irse a su domicilio pese a que no contaba con el alta médica, y en ese contexto se puso violento y amenazó al personal médico".

Finalmente para contener la situación, el joven "fue sedado y todo volvió a la normalidad –dijeron- tras un trabajo de contención llevado a cabo por personal de la seguridad privada del Hospital, que actuó con la celeridad necesaria".



AMENAZAS

En relación a un robo del cual fue víctima un vecino de este medio el viernes pasado; siendo las 18:30 de ayer, personal policial se hizo presente en una vivienda de calle Tucumán por orden del fiscal actuante, y dialogó con una mujer de 33 años identificada como MAC, quien dijo que en horas del mediodía se acercó un varón al cual no conocía, y este le dijo “andá y levantá la denuncia que tus cosas las llevaron los vigilantes (sic) […] que mi hermano no tuvo nada que ver, no quiero que quede pegado…”.

Y no solo eso sino que cuando se retira, el sujeto desconocido la amenaza diciéndole que, “te voy a 'cuetear' la casa, y a vos vigilanta te voy a matar (sic)”.

La mujer informó además que no puede decir con certeza si este sujeto tenía consigo un arma de fuego, pero que siente temor por lo sucedido, que está embarazada de 8 meses y que no sabe lo que pueda pasar. Dijo además que las amenazas guardan relación con el robo del cual su marido fue víctima ayer a la madrugada.

Intervino personal de la Subcomisaría 1ª y el fiscal de turno, Dr. Nicolás Stegmayer quien impartió directivas a seguir.