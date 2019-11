Incendio en el depósito de fábrica autopartista Policiales 03 de noviembre de 2019 Redacción Por SOLO HABIA RESIDUOS. RAPIDA ACCION DE BOMBEROS ZAPADORES

En horas de la jornada de ayer, a través de un llamado al servicio 911, personal policial de la Comisaría 1ª acudió al galpón de una firma industrial ubicado en calle Constituyentes al 200, ya que se había alertado sobre la presencia de un incendio.

Al momento de llegar los uniformados, se sumaron a móviles de la GUR y de Bomberos Zapadores que sofocaron las llamas.

El propietario del lugar, FDR de 28 años dio cuenta de que lo que se estaba incendiando era el galpón que se utiliza como depósito de residuos en el cual había objetos desechables. Este foco fue rápidamente sofocado por la dotación de Zapadores.

El damnificado informó además, que no había pérdidas de objetos de valor y que a la fábrica que linda con el depósito la cerraron por última vez el día viernes a las 18:00.

Felizmente no hubo que lamentar víctimas, sino sólo daños materiales. Se dio conocimiento de lo sucedido al fiscal de turno Gustavo Bumaguin, quien ordenó se inicie un legajo de investigación por “Daño”.

Todo sucedió en jurisdicción de la Comisaría 1ª de esta ciudad.



HUMO EN LOCAL

CENTRICO

Un ciudadano rafaelino que transitaba a pie por Av. Santa Fe al 400, frente al local comercial de una conocida marca de chocolates, a las 20:15 de la jornada de ayer, se sorprendió al ver salir humo del citado local y preocupado dio aviso al servicio 911.

Este servicio a su vez dio el alerta a la Agrupación de Bomberos Zapadores quienes se dirigieron al sitio con una dotación y una autobomba.

Tamaña fue la sorpresa cuando al llegar al lugar, constataron que el humo visible era producto de una fumigación y no de fuego, por lo que un foco ígneo era inexistente.

La dotación a cargo de la inspectora Lorena Krauel informó que, “el dueño del local nos dijo que momentos antes habían fumigado y que el humo existente era producto de esa situación. En ningún momento hubo fuego, por lo que el peatón que alertó lo hizo producto de una confusión”, dio a conocer la inspectora de Zapadores a este medio.