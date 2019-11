Fernández ya comienza a delinear la política exterior de su futuro gobierno Nacionales 03 de noviembre de 2019 Redacción Por EL PRESIDENTE ELECTO SE ENCUENTRA EN MEXICO

BUENOS AIRES, 3 (NA). - En su primer viaje internacional tras su victoria en las urnas, el presidente electo, Alberto Fernández, arribó ayer a la ciudad de México con el fin de reunirse con el mandatario local, Andrés Manuel López Obrador, y mantener encuentros con empresarios y dirigentes locales, con lo que empieza a trazar el camino de su política exterior.

El dirigente peronista viajó en el vuelo AM029 de Aeroméxico, que partió a las 00:15 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini" y arribó a las 6:45 hora local (9:45 en la Argentina) a la terminal "Benito Juárez" de la ciudad de México.

En la visita al país azteca, Fernández comenzará a delinear su diplomacia, en momentos de tensión con Brasil y de posibilidad de acercamiento a Estados Unidos, tras el llamado telefónico que recibió el pasado viernes de parte del mandatario norteamericano Donald Trump.

El día clave será el lunes, cuando tiene previsto reunirse con López Obrador en el Palacio Nacional a las 11:00 hora local (8:00 en la Argentina): será un encuentro privado y sin protocolo, ya que Fernández aún no tomó posesión del cargo.

"López Obrador es una referencia de lo que tiene que ser un proceso de profundización de la integración latinoamericana. México puede cumplir un rol muy importante en tratar de liderar junto con Argentina esta nueva etapa que se abre en Sudamérica", sostuvo el coordinador de los equipos técnicos del Frente de Todos, Nicolás Trotta.

En la agenda de Fernández también figuran reuniones con el jefe de Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y con el poderoso empresario Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.

Su paso por México incluye, además, una conferencia magistral el martes a las 18:00 en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en el marco del Programa Universitario de Estudios sobre Democracias, Justicia y Sociedad de la UNAM.

Al llegar al aeropuerto, Fernández fue recibido por el embajador de la Argentina en México, Ezequiel Sabor, y por el secretario para Asuntos Latinoamericanos de la cancillería de ese país, Maximiliano Reyes Zúñiga, con quien posó para una foto con una remera de la Selección Argentina del Mundial de Fútbol de 1986 que le regaló del funcionario.

El presidente electo subió al avión al diputado nacional Felipe Solá, quien lo acompañó en cada uno de sus viajes al extranjero, por lo que crecen las chances de que sea designado canciller del próximo Gobierno.

El viernes, Solá evitó confirmar haber sido designado en el cargo, pero dijo que sería "un desafío fuerte si ocurre" y, en declaraciones a Radio Continental, expresó: "Me estoy acostumbrando de a poco a la idea de ser el canciller".

En la comitiva también están Santiago Cafiero, que asoma como probable jefe de Gabinete; el ex funcionario bonaerense y dirigente del Grupo Callao, Miguel "Mike" Cuberos, otro habitual acompañante del presidente electo en los viajes al exterior; y el político e intelectual progresista chileno Marco Enríquez Ominami.

La elección de México como primer destino internacional obedece a la decisión geopolítica de Fernández de privilegiar el vínculo con los países de la región latinoamericana, sin descuidar las relaciones internacionales con otros Estados: asimismo, la coincidencia en la visión de la crisis de Venezuela también es otro de los factores que influyó a la hora de elegir al país azteca.

López Obrador fue uno de los primeros presidentes que felicitó por teléfono a Fernández el domingo pasado cuando se confirmó el triunfo electoral: en dicha conversación telefónica acordaron la visita.