Definen el rol de Macri y Vidal para "reformartear" Juntos por el Cambio Nacionales 03 de noviembre de 2019 Redacción Por LA FUTURA OPOSICION

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Los dirigentes de Juntos por el Cambio empezaron a estudiar las alternativas para el futuro de esa alianza en la oposición, con coincidencias respecto de la necesidad de "reformatear" o "repensar" su funcionamiento y algunos matices frente al "liderazgo" que podría ejercer el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal.

Hasta el momento, no hay dudas en el PRO, ni en la UCR ni en la Coalición Cívica sobre la conveniencia de mantener su alianza como Juntos por el Cambio (o Cambiemos) tras dejar el gobierno el 10 de diciembre próximo, con el fin de representar al 40 por ciento del electorado que los respaldó en las urnas, pero se debate internamente sobre los pasos a seguir.

"A Macri le escuché decir en la reunión que tuvimos después de las elecciones que lo que más le preocupaba era que se mantenga la unidad de la coalición", afirmó este sábado el jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, el radical Mario Negri, quien sostuvo que el Presidente "es absolutamente consciente de que hay que reformatear esa coalición".

En diálogo con FM Milenium, Negri subrayó que que a la hora de repensar Cambiemos deben tener en claro que "no se trata de personas, sino de una coalición de partidos", aunque aclaró que "negar la existencia de Mauricio Macri es imposible".

"El radicalismo tiene que mirarse en el espejo. Hay que actuar con mucha humildad y racionalidad", señaló el referente de la UCR.

También se expresó de forma similar el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que se anotó entre los pocos dirigentes del PRO que revalidaron sus mandatos en el territorio bonaerense, y que este sábado consideró que "hay que repensar para re fortalecer Cambiemos".

"Hay que hacer autocríticas de por qué pasó lo que pasó. Hay déficit económicos y también políticos. Cambiemos tiene que evolucionar y ser más plural", sostuvo Valenzuela, al tiempo que subrayó que "un ex presidente y una ex gobernadora son referentes de peso".

En este sentido, Valenzuela ratificó que "no hay dudas" de que en la provincia de Buenos Aires la "referente es María Eugenia Vidal", mientras que a nivel nacional también destacó al presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, como "un hombre de mucha referencia".

Por su parte, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, (que al igual que Valenzuela forma parte del grupo de macristas que se revalidaron en las urnas) remarcó que a nivel nacional "quien mejor posicionado está para el rol de liderazgo es Mauricio Macri".

"El desafío que tendrá Mauricio Macri, líder futuro, es construir espacios, buscar consensos, no hay algo que se impone hay algo que se construye", aclaró el primo del Presidente saliente en diálogo con Milenium.

En tanto, coincidió con Valenzuela en que "en la provincia de Buenos Aires no hay ninguna duda de que el liderazgo lo va a llevar María Eugenia", a pesar de las versiones que lo señalan como el dirigente con el que el Presidente saliente intentará balancear el poder que le quede a Vidal en la Provincia.

La discusión interna en Juntos por el Cambio, según pudo constatar NA con fuentes de los distintos sectores que integran la coalición, pasa precisamente por el equilibrio entre los partidos al que alude Negri y el rol que tendrán Macri y Vidal en el futuro frente opositor.

En este sentido, en el oficialismo saliente tienen en cuenta que el Presidente y la gobernadora bonaerense perdieron las elecciones pero a la vez aumentaron su caudal de votos y recortaron la diferencia con el peronista Frente de Todos.