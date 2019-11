El saludo de Merkel y la visita a Trump Nacionales 03 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Tras el diálogo telefónico con el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, el presidente electo, Alberto Fernández, recibió un mensaje de felicitación por su triunfo de parte de la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, quien destacó que el país europeo "sigue siendo un socio confiable de la Argentina".

La líder del Bundesregierung y una de las principales dirigentes de la Unión Europea envió su saludo al futuro mandatario argentino y recordó las "estrechas y amistosas relaciones" que hubo históricamente entre ambos países.

"Nuestra asociación y la cooperación de confianza de ambos países se han desarrollado y profundizado en todos los cambios de Gobierno. En este espíritu, Alemania continuará siendo un socio confiable para su país y para ayudarlo en las principales tareas nacionales, regionales y globales", agregó el mensaje enviado desde Berlín.

Asimismo, Merkel le deseó "buena suerte" a Fernández para que "las futuras tareas del Gobierno sean en beneficio de su país".

En tanto, el Presidente electo agradeció a través de su cuenta de Twitter: "Agradezco a la canciller de Alemania, Angela Merkel, por sus palabras. Ansío que podamos potenciar la sociedad no sólo entre nuestros países sino entre el Mercosur y la Unión Europea, siempre garantizando la protección de los sectores más vulnerables".



A EE.UU.

Fernández ya tiene en su agenda una eventual reunión con Trump, aunque todavía sin fecha y evalúa un posible viaje a Texas, uno de los centros mundiales de la industria petrolera, para sondear inversiones en Vaca Muerta. Un día después del llamado de Trump a Fernández para felicitarlo por su triunfo electoral, voceros del futuro presidente confirmaron a NA que ya comenzaron a pensar en una eventual reunión bilateral luego de su asunción el 10 de diciembre, pero todavía sin fecha cierta.

No obstante, destacaron que existe la posibilidad que antes de ver a Trump en la Casa Blanca Fernández viaje a la ciudad de Houston, en el estado de Texas, por un tema relacionado con Vaca Muerta.

Si bien no precisaron el asunto puntual que motivaría ese viaje, desde el entorno de Fernández trasciende desde hace varios meses la importancia que le otorga el presidente electo a ese yacimiento de gas y petróleo, en relación a las finanzas de la Argentina en su futuro gobierno.

La idea de promover mayores inversiones en Vaca Muerta para aumentar las exportaciones y elevar así el ingreso de dólares a la Argentina no es ningún secreto y la ciudad de Houston, donde se ubica una de las mayores industrias petroleras del mundo, podría ser clave para es plan.