Masiva participación en la Marcha del Orgullo

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Con colorido, diversión, pero también firmeza en el reclamo de derechos, miles de personas participaron hoy de la XXVIII Marcha del Orgullo se realizó ayer en la Ciudad de Buenos Aires.

La marcha se desarrolló con más de una veintena de reclamos, entre ellos la exigencia de un país sin violencia institucional ni religiosa, que no se cometan más crímenes de odio, travesticidios, ni transfemicidios, y que se apruebe una nueva Ley de VIH: "Por un país sin violencia institucional ni religiosa, basta de crímenes de odio", fue la principal consigna.

El ya tradicional evento partió desde Plaza de Mayo hacia el Congreso de la Nación alrededor de las 16:00 con las ya habituales carrozas, que derrochaban color, ingeniosos atuendos y estridente música.

Este año la comisión organizadora decidió retirar las letras LGBTIQ, ya que se han ido sumando otras expresiones que son nuevas formas de vivir la sexualidad, y que según explicaron, no se ajustan estrictamente a modelos identitarios.

Desde la comisión organizadora informaron que el Gobierno nacional este año les negó que montarán el escenario en la Plaza del Congreso, por lo que el escenario se instaló en Plaza de Mayo.

De todas maneras, se leyeron proclamas para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva de género, diversidad y no binaria, y también el aborto legal, seguro y gratuito para personas con capacidad de gestar, además de la producción pública de misoprostol y mifepristona.

Pablo Vasco, referente de la agrupación Libre Diversidad del Movimiento Socialista de los Trabajadores definió a la Marcha como "un éxito político y de público .

"Como decimos en el discurso final, que consensuamos casi 60 agrupaciones, ‘no hay iglesia, ni yuta ni gobierno que nos pare’. Las disidencias seguimos en lucha, defendemos cada derecho logrado y vamos por más, como la aplicación real de la ESI, la ley integral trans y la separación de la Iglesia y el Estado", explicó.

Del evento que se realiza desde hace 27 años en la Ciudad de Buenos Aires participaron diversas carrozas, bandas y artistas como La Queen, Mala Fama, Marilina Bertoldi y también los DJ sets de DJ Alan Fabulous y DJ Fabián Jara.



SALUDO DE FERNANDEZ

El presidente electo, Alberto Fernández, adhirió anoche a la Marcha del Orgullo mientras que prometió trabajar para "construir una Argentina con más derechos". En su cuenta de la red social Twitter, el vencedor en las elecciones del pasado domingo sostuvo que "en una sociedad que nos educó para la vergüenza, ser libres es la mejor respuesta".

"Vamos a construir una Argentina con más derechos, en la que reinen el amor y la igualdad. Vamos a construir una Argentina para todos, todas y todes", añadió quien va a asumir la primera magistratura el 10 de diciembre próximo.