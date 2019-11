El Kun convirtió en un sufrido triunfo Deportes 03 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO LA NACION CONTRIBUYO./ Agüero puso el empate parcial.

Los partidos del sábado en el fútbol internacional tuvieron a varios argentinos como protagonistas principales.

Manchester City debió sufrir más de lo pensado. Southampton, su rival en la fecha de la Premier League, venía de sufrir una derrota catastrófica la fecha pasada frente a Leicester (9 a 1). Sin embargo, un gol de James Ward Prowse a los 13 minutos silenció al estadio Etihad, en Manchester.

Los Ciudadanos recién consiguieron la igualdad cuando faltaban 20 minutos del final. Y fue gracias a su goleador, Sergio Agüero. El Kun aprovechó un gran centro de Kyle Walker para empatar el encuentro. Minutos más tarde, el propio Walker volvería a ser importante para el City. El lateral derecho (ex Tottenham) aprovechó un rebote que dio el arquero McCarthy para convertir el segundo gol de su equipo. Un gol que valió tres puntos: quedaban apenas cuatro minutos para el final.



EN ITALIA

Lautaro Martínez volvió a ser vital para que Inter consiguiera otra victoria en el Calcio. Los dirigidos por Antonio Conte revirtieron el gol de Bologna y se impusieron como visitantes por 2-1. El ex Racing pudo haber igualado el gol convertido por Roberto Soriano, pero el VAR anuló su conquista por posición adelantada. Inter consiguió el empate por intermedio de Lukaku, que pescó un rebote en el área chica para convertir. Dos minutos antes del final, Martínez sintió un contacto con Riccardo Orsolini y se dejó caer en el área rival. El árbitro cobró el penal, que Lukaku, otra vez, cambió por gol.

Por otra parte, con algo de sufrimiento, la Vecchia Signora, que va en busca del noveno scudetto consecutivo, se impuso 1-0 en el clásico al Torino con un gol del zaguero central holandés Matthijs De Ligt, que definió tras recibir una precisa asistencia de Gonzalo Higuaín.



PERDIO BARCELONA

Lionel Messi marcó ayer en la derrota del líder Barcelona contra Levante por 3 a 1 como visitante, en un encuentro de la duodécima fecha de la liga de España. El rosarino, que lleva seis goles en las últimas cinco presentaciones de su equipo entre competencia local e internacional, convirtió su penal a los 38 minutos del segundo tiempo. En Levante (17 puntos) anotaron José Campaña (15m. ST), Borja Mayoral (17m. ST) y Nemanja Radoja (22m. ST).

En tanto, Real Madrid y Betis empataron a cero en un encuentro que no deja contentos a los locales, ya que no aprovecharon el traspié del Barcelona ni el empate entre Sevilla y Atlético (1-1) para ser líderes. El gol del Sevilla lo hizo el argentino Franco Vazquez.

Ahora Barcelona y Real Madrid tienen 22 puntos, seguidos por Atlético Madrid y Sevilla con 21.