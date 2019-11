Lluvia: unos 35 mm cayeron en la ciudad

Tras un viernes algo raro, con temperaturas cambiantes, la jornada de ayer nos azotó con mucha agua, durante gran parte del día, llegando a alcanzar unos 35 mm oficiales.

Parecía que la tormenta no iba a llegar nunca, después de tantos pronósticos y alertas que hicieron que nos preocupemos entrada la noche del viernes. Un viernes que estuvo pesado y que llegó a tener más de 25º pasadas las 20 horas, con mucha humedad.

Sin embargo, durante la madrugada, pasadas las 5 AM, llegó el cambio de clima y las precipitaciones que se hicieron continuas durante toda la mañana. Ya por la tarde, la intensidad aflojó un poco y de poco se fue diluyendo la tormenta.

Vale aclarar que a pesar de lo que se vivía en la previa de este nuevo hecho climático, no hubo que lamentar daños ni anegaciones de calles. Tal vez alguna que otra ráfaga de viento que no llegó a complicar las cosas.



EL PRONÓSTICO PARA HOY

según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se espera "cielo con nubosidad variable y mejoramientos temporales, condiciones estables a algo inestables, temperaturas en descenso de las mínimas y suave ascenso de las máximas. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este y luego al noreste".

La temperatura mínima será de 15 grados y la máxima de 27.