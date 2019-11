Ganó Dálmine, el próximo rival Deportes 03 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Atlético de Rafaela estará visitando a Villa Dálmine el próximo sábado, por la 12ª fecha de la Primera Nacional. En la tarde de ayer, el equipo 'Violeta', que conduce el rafaelino Lucas Bovaglio, le ganó 2-1 a Quilmes como visitante, en uno de los juegos que le dieron continuidad al 11° capítulo. Alejandro Marcel, a los 7 minutos, adelantó en el marcador a Dálmine, pero Facundo Bruera, a los 17, puso el empate para el "Cervecero". Germán Lessman, a los 9 del complemento, le dio la victoria a Dálmine.

Por otro lado, San Martín de Tucumán empató 1 a 1 ante All Boys en Floresta y se aseguró conservar la punta de la Zona B. El "Ciruja" abrió la cuenta a través de Luciano Pons, a los 17 del primer tiempo, pero igualó Facundo Cardozo, a los 23 del complemento. Ambos equipos terminaron con diez hombres por las expulsiones de Sebastián Martínez, de All Boys, y de Gonzalo Rodríguez, de San Martín, a los 11 y 32 minutos de la etapa inicial respectivamente.



Otros resultados:



Zona A: Estudiantes BA 0 - Estudiantes Río Cuarto 1 (79m de penal Ferreira), Agropecuario 2 (8m Rosso, 94m Blando) - Atlanta 2 (51m Tecilla y 64m Ochoa), Belgrano 1 (77m Sequeira) - Nueva Chicago 1 (74m de penal González). Zona B: Brown (A) 0 - Chacarita 1 (64m de penal Cano), Gimnasia de Mendoza 1 (60m Berterame) - Santamarina 0.



SIGUE HOY



Este domingo tendrá continuidad la fecha 11 de la Primera Nacional con los siguientes encuentros. Zona A: 15:30 hs Barracas Central vs Independiente Rivadavia, 17:30 hs Alvarado vs Guillermo Brown de Puerto Madryn, 21:00 hs Mitre de Santiago del Estero vs Temperley. Zona B: 15:10 (tv) Defensores de Belgrano vs Sarmiento de Junín, 17hs Gimnasia de Jujuy vs Instituto de Córdoba.