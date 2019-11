Ganó River y alcanzó a Argentinos en la punta

River Plate alcanzó a Argentinos Juniors en la cima de la tabla de posiciones, al vencer a Aldosivi por 2 a 1, al cabo de un aceptable encuentro disputado anoche en el estadio "José María Minella", en el marco de la duodécima jornada de la Superliga.

Nicolás De La Cruz, a los 34 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para la visita.

Ya en el complemento, Rafael Santos Borré aumentó las cifras a los 9, en tanto que Federico Milo, a los 15 minutos, descontó para el "Tiburón".

En medio de un trámite equilibrado, la formación de Marcelo Gallardo logró imponerse por la mayor envergadura de sus jugadores.

Otros resultados de ayer: Central 5 (2m Cardona e/c, 15m Britez, 29m Rius, 76m Rinaudo y 87m Molina) vs Godoy Cruz 2 (17m Arena y 60m Badaloni).



ES UN CLÁSICO



Estudiantes volvió a festejar en el clásico platense, tras imponerse por 1 a 0 sobre Gimnasia, en un caliente en el "Bosque". El "Chapita" Mateo Retegui, a los 11 minutos del segundo tiempo, marcó el gol de la victoria del "Pincha", que acumula 14 encuentros sin perder frente al "Lobo". Con este resultado, Estudiantes que logró su tercera victoria en fila y sin recibir goles, alcanzó los 19 puntos, y quedó a cinco del líder Argentinos. En tanto, el elenco dirigido por Diego Maradona sigue anteúltimo, con solo siete puntos, y quedó más complicado en su pelea por mantener la categoría, con un promedio que lo sigue condenando al descenso.



PERDIÓ COLÓN



Atlético Tucumán logró ayer su cuarta victoria consecutiva al derrotar a Colón por 2 a 0 en Santa Fe. Augusto Lotti abrió la cuenta para el equipo visitante, a los 43 minutos de la primera parte, tras un error defensivo del conjunto santafecino y a los 5 del complemento, Javier Toledo puso el segundo tanto.



SIGUE LA FECHA



Este domingo tendrá continuidad a la 12° fecha con la disputa de los siguientes encuentros: 11 hs. Boca vs Arsenal, 13.15 hs. Banfield vs Unión, 15.30 hs. Talleres vs Newell's, 17.45 hs. Patronato vs Racing, 20 hs. Independiente vs San Lorenzo.



BOCA vs ARSENAL



Boca: Andrada; Buffarini, L. López, Alonso, Fabra; Marcone, Capaldo; Salvio o Villa, Tevez, Mac Allister; Ábila.DT: Gustavo Alfaro.

Arsenal: Gagliardo; Torrent, Pereyra, Sbuttoni, Papa; Soraire, Piovi, Gastón Suárez, Soñora o Giménez; García y Kaprof. DT: Sergio Rondina.