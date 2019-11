Unión quiere seguir sumando de visitante Deportes 03 de noviembre de 2019 Redacción Por El Bicho Verde juega en Villa Ramallo ante Defensores

Este domingo a las 18, Unión de Sunchales tendrá un duro examen por la décima fecha del torneo Federal A, Zona A. Visitará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, un rival difícil pero que no está teniendo su mejor campeonato. El árbitro será Maximiliano Macheroni, de Rosario.

El Bicho Verde suma 12 puntos en la tabla y viajará con el objetivo de conservar su invicto jugando como visitante en esta temporada. Hasta aquí no perdió en esa condición, sacando buenos puntos en Santiago del Estero, Chaco, Pergamino y San Francisco. Por su parte, el equipo de Héctor Storti tiene 9 unidades y en la última fecha empató sin goles con Crucero del Norte en Misiones.

Marcelo Milanese haría solamente un cambio con respecto a los 11 que salieron a la cancha el jueves pasado en el triunfo ante Gimnasia. La variante es obligada debido a la expulsión del defensor Jonathan Paiz, siendo Franco Semino el elegido por el DT.

Por ende, la formación unionista sería con Torres; Mathier, Yuste, Semino y Pruzzo; Ayala Pacheco, Castellano, Aguirre y Valdivia; Stelcaldo; Zbrun.



RESTO DE LA FECHA

La jornada ya tuvo partidos disputados en este grupo, con los siguientes resultados: Sportivo Las Parejas 0 - Defensores de Pronunciamiento 0; Central Norte de Salta 1 (Ronaldo Martinez) - Crucero del Norte 0.

Hoy jugarán: a las 16 Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. Sp. Belgrano de San Francisco, José Sandoval (Concordia); a las 17 San Martín de Formosa vs. Douglas Haig de Pergamino, Nelson Bejas (Tucumán); Juventud de Gualeguaychú vs. Chaco For Ever, Carlos Gariano (San Lorenzo). Libre: Güemes de Santiago del Estero.