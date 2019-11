De la pantalla a las redes Información General 03 de noviembre de 2019 Redacción Por Las figuras que nacen en las series y se convierten rápidamente en influencers. Se hicieron conocidos por sus papeles en series de Netflix, tienen menos de 25 años y miles o millones de seguidores en Instagram. La historia de los nuevos talentos jóvenes que acumulan éxito y followers.

Por María Eugenia Capelo



La mayoría de ellos nació después del 2000 y su vida hoy se vive en gran medida en el celular, entre likes, seguidores y posteos en redes sociales. Lejos quedaron aquellos ídolos adolescentes del siglo pasado a los que seguíamos por las portadas de revistas, si es que llegaban al kiosco del barrio. Ahora el contacto con los famosos millennials es más directo, y hasta quienes tienen la suerte de recibir respuestas públicas o privadas de esas personas tan admiradas por ellos.

Conocemos el lugar donde viven, qué comen, a quiénes visitan, con qué cosas se divierten, qué cuentas siguen y también nos enteramos de sus proyectos laborales por las redes. También vemos a sus parejas y, en muchos casos, son los seguidores los que saben antes que nadie si una relación amorosa de nuestros ídolos se cortó o se formalizó. Claro que, a cambio, también hay que aceptar sus canjes y publicidades.

Son las nuevas estrellas que brillan en las series que, a partir del éxito, son los reyes y reinas de las redes sociales. La aplicación Instagram generó un índice claro de la popularidad para estos nuevos artistas.

El fenómeno y el éxito de las series de Netflix Go!Vive a tu manera” o Apache:la vida de Carlos Tevez les otorgó al elenco de cada una de ellas un cambio radical en sus vidas. Y eso se vio reflejado en la cantidad de seguidores que comenzaron a generar luego de su irrupción en la plataforma.

Baltazar Murillo, que interpretó a Carlos Tévez en su serie, contaba con mil seguidores a principios de agosto de este año, antes del estreno de Apache. Para finales de octubre, el actor de apenas 15 años ya acumuló 79 mil followers. Y la cuenta sigue creciendo. Una situación similar presenta su compañero de trabajo, Matías Recalt, Danilo el uruguayo en la serie que pasó de tener menos de mil seguidores hace dos menos a la suma de 71 mil al menos hasta ahora.

El caso de Go! Vive a tu manera!, ambientada en el colegio Saint Mary donde los alumnos cantan, bailan y practican deportes, fue un suceso desde su estreno en el verano pasado cuando Netflix realizó su lanzamiento.

La cuenta de la serie-que cuenta con dos temporadas- ya acumula 451 mil seguidores en Instagram y tiene confirmada un especial para el 15 de noviembre que se llamará Go, La fiesta inolvidable.

Los actores de esta ficción también se vieron beneficiados por el aluvión del éxito a nivel mundial. Así, por ejemplo, Pilar Pascual (Mía Cáceres), alcanzó los 676 mil followers, un número increíble si tenemos en cuenta que en agosto del año pasado sólo contaba con 2 mil. Siguiendo la línea del elenco, su archienemiga en la serie, Renata Toscano (Lupe Achaval Paz) pasó de 1500 a 393 mil en el lapso entre su trabajo menos popular hasta que se convirtió en Lupe.

El elenco masculino de Go, también disfruta del exitazo y lo demuestran en los seguidores de sus cuentas personales. José Giménez Zapiola, conocido como El Purre es Alvaro Paz y actualmente cuenta con 895 mil seguidores en Instagram mientras que agosto de 2018 alcanzaba los 100 mil. Caso similar es el de Santiago Saez, Juanma Portolesi en la ficción de Netflix, que creció desde 77 mil hace más de un año a 546 mil hasta hoy.

La lista podría completarse con otras estrellas jóvenes que se dieron a conocer mundialmente gracias a diversas series de la plataforma como fue el caso de Millie Bobby Brown y sus compañeros de Stranger Things, los actores de Élite o los de 13 Reasons Why, que encontraron en las redes sociales un lugar para generar ingresos más allá de sus carreras como actores.