Por la lluvia, se suspendieron las diferentes definiciones liguistas

El martes, luego de debatir largo y tendido sobre cuándo y dónde se iban a jugar los tres partidos que involucran a los elencos que pelean por quedarse con el torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, se sabía que la lluvia podía ser un factor preponderante a la hora de jugar el sábado. Todos los pronósticos así lo indicaban. Y llovió, tanto que ayer por la mañana los delegados de los clubes decidieron no jugar y posponer así posponer la definición. El próximo martes, en la reunión del CD, se volverán a reprogramar. En principios, irían el próximo domingo.

Los encuentros que se debían jugar eran Ferrocarril del Estado vs Argentino Quilmes, Unión de Sunchales vs 9 de Julio y Sportivo Norte vs Peñarol, incluso el cotejo de Ben Hur vs Libertad, programado para hoy, también ya fue suspendido.

Lo que también, ayer, fue suspendido fue la fecha del Fútbol Senior y los encuentros de semifinales de Inferiores de la Primera B. Todo esto, ya confirmado para el próximo sábado 9 de noviembre.



SE DECIDIÓ ESPERAR



En lo que respecta al programa de encuentros de la Primera B y el Fútbol Femenino, con partidos programados para este domingo, ayer se decidió esperar hasta este mismo día (a las 10hs) y definir.



En la Primera B se deben jugar los partidos revanchas de semifinales por el ascenso. Zona Norte: Primera: 16hs Ataliva vs Aldao (1-2) (Sebastián Garetto). Reserva: 14.30hs Bella Italia vs Moreno (1-2) (Marcos Bauer). Primera: 16.30 Sp. Roca vs San Cristóbal (2-0) (Javier Simoncini). Reserva: Sp.Roca vs San Cristóbal (0-0) (Gustavo Ercole). Zona Sur: Primera: 17.30hs Dep. Josefina vs Bochazo (1-2) (Norberto Luque).

Vale recordar que si al cabo de ambos encuentros hay igualdad en puntos y goles, la definición se operará mediante la ejecución de una serie de cinco penales y luego de a uno, hasta surgir el ganador.



Por el lado del Clausura Femenino, la fecha 5, tiene el siguiente programa de partidos: En el estadio Germán Soltermam: 9 hs. Reserva Vila vs Def. de Frotnera, 10.30hs Primera Vila vs Def de Frontera. 12 hs. Primera 9 de Julio vs Dep. Libertad. En el predio Tito Bartomioli (Autódromo). 9 hs. Reserva Sportivo Norte vs La Hidráulica, 10.30hs Reserva Atlético de Rafaela vs Ben Hur, 12 hs. Primera Sportivo Norte vs La Hidráulica, 13.30hs Primera Atlético de Rafaela vs Ben Hur.