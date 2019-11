Otta y el momento de Atlético: “Estamos contentos y tranquilos” Deportes 03 de noviembre de 2019 Redacción Por El entrenador de la "Crema" habló luego del 3-1 del viernes ante Almagro. Fue la tercera victoria seguida en el Monumental, algo que no se lograba desde el torneo Inicial 2013, en Primera División. Y reconoció: “Nos cuesta mantener el arco en cero, es una deuda pendiente”.

FOTO J. BARRERA WALTER OTTA. / Para el DT, la clave de la victoria ante Almagro estuvo en la contundencia.

La campaña que viene teniendo Atlético de Rafaela, principalmente como local, es buena. Hoy, la ‘Crema’ se encuentra en los primeros planos de la zona B de la Primera Nacional y la victoria conseguida el viernes ante Almagro, por 3-1, trae mucha tranquilidad luego del traspié que había sufrido la fecha anterior en su visita a San Martín en la Ciudadela.

“Estoy contento por la victoria, tengo que felicitar a los jugadores, la verdad que es un grupo que puede errar algún pase, pueden tener algo, pero se matan en todas las pelotas, se tiran de cabeza, todos quieren jugar y eso nos ayuda mucho”, fue lo que señaló un cauto Walter Nicolás Otta tras el triunfo en Alberdi.

Su equipo fue un justo ganador, no pasó demasiados sobresaltos ante un ‘Tricolor’ que mira a todos desde el fondo de la tabla. “El balance es que enfrentamos a un equipo difícil porque tiene buenos futbolistas y creo que lo controlamos bastante bien, fuimos contundentes, el planteo era bastante ofensivo cuando arrancó el partido, sufrimos un poco, pero después al ser contundentes nos dio la tranquilidad para no terminar tan apretados”, analizó el DT celeste.

Tercera victoria seguida en el Monumental, algo que Atlético no podía conseguir desde aquel torneo Inicial 2013 con Jorge Burruchaga como entrenador. Importantísimo volver a recuperar esa fortaleza que tantas y buenas alegrías le supo dar.

“Ganar tres partidos seguidos en casa es bueno, no sé cuánto hace que no se lograba, estamos contentos porque hoy estamos dentro del grupo de los que está peleando por otro ascenso, es el objetivo primordial que teníamos, estamos contentos y tranquilos”, declaró Otta.

En el debe, aún tiene que no logra terminar un partido sin recibir goles. De once encuentros que jugó solo en dos lo pudo hacer (0-0 vs Quilmes y 2-0 vs Jujuy). “Nos cuesta mantener el arco en cero, es una deuda pendiente”, expresó el entrenador.

Sobre el cambio de sistema que realizó Otta para este encuentro contó: “Al necesitar ganar, no lo teníamos a Ijiel (Protti), y había algunos jugadores que habían hecho las cosas bien durante la semana queríamos armar con Acosta y Mendieta para poblar un poquito más a Stracqualursi, por eso armamos y cambiamos el sistema, ya después con el 3 a 0 y el calambre que tuvo Acosta nos parecía que lo mejor era cerrar el partido. No lo conseguimos del todo, terminamos ganando y es lo que más tranquilos nos deja”. Y advirtió: “Iremos partido a partido, no nos vamos a atar a ningún sistema, lo dijimos desde el primer día, depende del rival, de la cancha, si tenemos que volver a cambiar lo vamos a hacer”.