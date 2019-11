Prohibido prohibir

Basta con que nos prohíban comprar dólares para que nos pongamos románticos. Bueno es que los analizamos la economía también somos necesarios, no tanto como los poetas pero, al fin, gracias Eladia Blázquez por tan linda frase y mejor canción.

Tenemos un nuevo cepo para el dólar, es como que los políticos no aprenden y siguen pensando que los precios de la economía pueden ponerse con el dedo. Dicen que no se puede comprar más de doscientos dólares por mes, tan irracional como prohibirlo, por que no, 50 o 500 o nada, al fin y al cabo es casi lo mismo. Por si quienes colocan el límite no saben, les contamos que la colocación de un cepo no frena la caída de reservas, solo demorará la misma un poco más. Lo que si hace es desincentivar la inversión, principalmente la externa. Cuando uno le pide a alguien que invierta en un negocio es para que gane dinero, pero si le decimos que puede ganar o no, pero que si gana no puede retirar lo producido, muy difícilmente realice dicha inversión.

Por otra parte el cepo genera atraso cambiario, dicho atraso hace que los productos que exportamos se vuelvan más caros para los compradores del exterior y de esa manera, perdemos competitividad. Para ejemplificar podemos ver lo que ocurre en el turismo, si se atrasa el tipo de cambio nos encarecemos para recibir turistas y se incrementa la salida de divisas por turismo de argentinos en el resto del mundo, ya que el consumo en el exterior no está restringido, solo la compra de divisas están encorsetada.

El verdadero problema de Argentina no es el precio del dólar, es el exceso de gasto. Exceso de gasto cubierto con endeudamiento, exceso de gasto cubierto con emisión, exceso de gasto cubierto con nuevos impuestos, exceso de gasto cubierto con devaluación. El valor del dólar no determina los precios de la economía, es el exceso de moneda emitida a destajo que empuja todos los precios a la suba, entre ellos la de las diferentes divisas, que son también un precio del conjunto de la economía. Lo que ocurre que por ser el billete verde un activo financiero, reacciona más rápido que los activos reales al exceso de moneda, subiendo más velozmente de precio y los restantes bienes lo alcanzan al poco tiempo. Ese es el motivo por el cual genera la ilusión de que la suba del dólar es la causa del aumento de los precios.

Lo expresado es también un motivo por el cual veremos que aún con cepo, donde el valor del dólar estará controlado, la inflación no cederá, ya que los precios de la economía dependen de la cantidad de moneda y no del precio del dólar.

¿Que esperar para los próximos meses? Tendremos, emisión de moneda para hacer frente a las necesidades de fin de año, más pesos por el desarme de lelic, los que nos traerá una inflación creciente por exceso de moneda y con casi nula demanda de pesos por parte de la población, sumada a inflación reprimida por el congelamiento de tarifas y combustibles.

Las escasas reservas del BCRA seguirán en baja y el crédito seguirá ausente por altas tasas de interés, que por otra parte, no tientan al ahorrista a permanecer en depósitos en pesos, la única alternativa de inversión que podemos recomendar, es un clásico, el ladrillo.

No se puede prohibir, la elección de pensar. Si tuviese el poder de poder decidir…Dictaría una ley…¡Es prohibido prohibir!



