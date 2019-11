"Perotti tiene una capacidad de trabajo que es inigualable" Locales 03 de noviembre de 2019 Redacción Por El secretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti, habló de su futuro, aunque no dio precisiones si seguirá en la ciudad o si se muda a la provincia.

FUNCIONARIO. Daniel Ricotti, hoy a cargo de la secretaría de Servicios y Espacios Públicos de la Municipalidad de Rafaela

Si bien hoy temas como la transición o el presupuesto del año que viene se llevan las primeras páginas del diario, claro está que estamos muy pronto a conocer quiénes serán los nuevos funcionarios que acompañarán al rafaelino Omar Perotti en la gobernación de la provincia. Lo mismo va a pasar en la ciudad, con los cambios que el intendente, Luis Castellano haría en su equipo.

Y en el "mientras tanto" hay nombres, como el del ingeniero Daniel Ricotti, que parece ser pretendido por ambas partes, amén de que hoy esté a cargo de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos de la Municipalidad de Rafaela. En tanto, Ricotti no dice nada y exclama "no saber" donde va a trabajar a partir de diciembre... más allá de que algunos rumores lo sitúen como funcionario de Vialidad Provincial.

"Me siento siempre con un perfil más técnico que político. La ingeniería me encanta, doy clases en la Universidad Tecnológica, hace más de 26 años, y uno cuando le pide a los chicos que estudien o hace algunas evaluaciones, exige un poco más en la forma de expresarse y defender su trabajo", comienza diciendo el concejal, que se sienta en la mesa chica del gobernador electo de la provincia. "Cuando yo era chico a Perotti lo conocía como uno de los alumnos avanzados en la escuela Nacional de Comercio. Cuando empecé a trabajar con mi papá y Omar trabajaba en el Centro Industrial de la ciudad y fue él quién ayudó para que la empresa pueda estar hoy en el parque Industrial, donde puso un empuje a toda esa área de la ciudad y así tener un lugar para trabajar y desarrollar actividades. Mi papá (Eduardo) fue presidente de APIR, y yo ahí comencé a hacer diagramas de flujo y las proyecciones que había que presentar en la provincia para poder escriturar el terreno de parque industrial y así mudar la empresa a aquel lugar. Esos fueron los primeros trabajos que tuve con Perotti, hace más de 30 años atrás", contó Ricotti a los micrófonos de Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad.

Más tarde, Ricotti llegaría al Corredor Vial como gerente de ingeniería y más tarde arribó a la Municipalidad, con Perotti como intendente de la cuidad. "Soy amigo personal de Omar, nos encontramos a jugar a la pelota a veces. Es un compañero de trabajo, yo estuve en la parte pública trabajando y relacionado con Omar Perotti o bien como jefe directo cuando él era intendente o como gestor, funcionario, legislador, en donde uno siempre lo necesitan para poder concretar algún proyecto para la gente", expresó.



ELOGIOS

Ricotti trabajó mucho tiempo con Perotti y conoce cómo obra en la política. Además, dice que "Omar es alguien que tiene un poder de visión, de lo que viene y de donde hay que ir que es increíble. Es un estadista, sabe, y teniendo en cuenta esa capacidad, exige que cada uno de los que están al lado de él tengan ese mismo olfato y forma de ver las cosas. A veces no es fácil, a veces uno acierta, a veces no, y cuando no acertamos pide que corrijamos en el momento. Tiene una capacidad de trabajo que es inigualable", destaca.

En tanto, dijo que "mi deseo es formar parte del equipo de trabajo del partido Justicialista, de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rafaela. En cualquier lugar que a mi me toque estar trabajando y que así se necesite y se decida, a mí me va a gustar y yo le voy a poner toda la fuerza. Si me toca estar del lado de un perfil técnico es lo que a mí más me gusta. Desarrollar, concretar desafío es lo que a mí más me gusta. Cuando me dijeron que hay que trabajar, hay que ir al concejo, hay que afrontar una elección, hay que ser candidato... siempre entendí que en mi grupo y equipo de trabajo el lugar donde había que estar y ahí estuve", sostuvo y añadió: "soy un engranaje, una parte más que puede ayudar desde cualquier lugar que decida Omar o Luis"..., finalizó Ricotti, que aún dice no saber nada de su futuro.