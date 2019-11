"Necesitamos equiparar la inflación"

El gremio de los trabajadores de la industria láctea llevará a cabo en las próximas horas un paro de 24 horas solicitando una adecuación del salario, ya que los trabajadores perdieron poder adquisitivo en los últimos meses, según los reclamos.

Recordemos que desde el viernes los trabajadores trabajan según lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo 2/88, realizando una especie de "quite de colaboración". En ese sentido, el convenio laboral establece que no se trabajan francos, ya sea sábado o domingo o el día viernes si al personal diagramado le caería este día como franco; como así también la abstención total de trabajar horas extras.

"Venimos negociando salarios desde hace mucho tiempo. La pelea del salario del año 2018 terminó en abril de 2019, con el compromiso del sector empresario, a través de sus terceros negociadores, que tienen tercerizada la negociación, que este año negociábamos de enero a diciembre y comenzamos en julio a cobrar un adicional mínimo no remunerativo que sumado da un 25% y ese número va a ingresar a los sueldos de los trabajadores a partir del 1º de noviembre. Pero ese acuerdo, que recién ahora empezamos a cobrar, tiene que ver con el primer semestre del año. Pero el compromiso era que en el mes de octubre teníamos que negociar el segundo semestre del año, para poder cobrarlo en algún momento a la brevedad. Pero no se cumplió eso y no nos queda otra alternativa que empezar a golpear los bombos", explicó en primera instancia el titular del gremio de Atilra Rafaela, Domingo Posetto.

En tanto, dijo que "queremos equiparar la inflación del año y estamos ahora a mitad camino. Los valores de la inflación de este año han sido monstruosos y lo que nosotros necesitamos es equiparar la inflación", marcó, agregando además que "no tenemos inconvenientes en dialogar con algún tercero, pero si no conocen la realidad o si la idea es frenar la negociación, es una mala decisión porque nosotros estamos dispuestos a hacer que los trabajadores conserven el salario que le corresponde", dijo en tono enérgico el representante sindical.

Cuando anunció la medida, el gremio destacó que los trabajadores lecheros han sufrido una erosión muy importante en su poder de compra. “Esta situación se contrasta notablemente con la evolución de los precios de los productos lácteos que aumentaron un 77% solamente los primeros nueve meses del año y un 95% en forma interanual”, aseguraron desde Atilra. En tanto, el viernes, en horas del mediodía, una fuerte versión circuló por los pasillos de las fábricas de que se había llegado a un acuerdo y que se levantaba el paro. Tal es así que el propio Posetto le aseguró a este Medio que "nosotros trabajamos con la información oficial y nacional", descartando un trascendido que seguro intentó debilitar la medida.

"En cuánto a la medida, tenemos personal diagramado y personal no diagramado. El primero es el que trabaja con turnos rotativos, sábado y domingo y los feriados, mientras que el otro es el que trabaja de lunes a sábado habitualmente, con turnos rotativos. En esta primera etapa vamos a trabajar de acuerdo a lo que manda nuestro convenio colectivo de trabajo. Es decir, que si alguien tenía que trabajar un domingo, o en un franco, no lo va a hacer. Las horas extra no son obligatorias y como creemos que esto no va a alcanzar, ya que es una medida calma, el lunes a las 00.00 hs. empezamos con una medida de 24 horas", explicó el sindicalista.

A modo de cierre, había expresado en Radio ADN que había "muchas posibilidades de evitar este paro, siempre y cuando se arrimen a los números que nosotros planteamos y que podamos evaluar. Si es aprobable, lo aprobamos y se terminó. Nosotros lo que queremos es que la empresa produzca para poder pagar los salarios en estos momentos tan difíciles", finalizó Posetto.