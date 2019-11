"Y a vos, vigilanta, te voy a matar"

La frase del título de la nota fue expresada por un sujeto no identificado por la víctima, quien poco antes había dicho "levantá la denuncia que a tus cosas las llevaron los vigilantes (policías)", además de señalar "mi hermano no tuvo nada que ver, y no quiero que quede pegado", y sentenciar "te voy a cuetear (acción de efectuar disparos de arma de fuego) la casa, y a vos vigilanta (en la jerga del mundo del delito sinónimo de policía, o bien de delatora) te voy a matar".

Lo precedente tiene relación a una investigación iniciada luego de cometerse un robo, del que resultó víctima el marido de la exponente (de 33 años de edad y residencia en un tramo de la calle Tucumán), quien comentó a los uniformados actuantes que al individuo que la había amenazado no lo había visto nunca, y que no podía asegurar que haya estado armado.

Y dejó en claro que siente temor por lo sucedido, sobre todo por que lleva adelante un embarazo de 8 meses de gestación, y no sabe qué podría ocurrirle tras dicha amenaza.