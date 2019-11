¿Racca llegó a 5 amarillas? Deportes 02 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Luego de la tarjeta amarilla que le sacó anoche el árbitro Cernadas a Franco Racca, se planteó la duda si llegó al límite de amonestaciones. En principio según el conteo daría que sí, pero luego en la conferencia de prensa Walter Otta manifestó que para él son cuatro. Habrá que esperar la confirmación de AFA.



GANO SAN JUAN

En el partido que abrió la fecha 11 en la Zona 1, San Martín de San Juan se impuso de local a Ferro Carril Oeste por 1 a 0 con gol de Martín Bravo.

Hoy juegan: Zona 1, 14.15 All Boys vs. San Martín (T), Diego Ceballos; 15.10 Estudiantes de Buenos Aires vs. Estudiantes de Río Cuarto, Pablo Giménez; 17 Agropecuario de Carlos Casares vs. Atlanta, Carlos Córdoba, y Gimnasia de Mendoza vs. Santamarina de Tandil, Nelson Sosa; 17.10 Belgrano de Córdoba vs. Nueva Chicago, Pablo Dóvalo.

Zona 2: 15.30 Quilmes vs. Villa Dálmine, Héctor Paletta; Brown de Adrogué vs. Chacarita, Luis Lobo Medina.