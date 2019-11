La contundencia facilita todo Deportes 02 de noviembre de 2019 Redacción Por Atlético derrotó a Almagro por 3 a 1 en el comienzo de la fecha 11 y entró en puestos de Reducido, a la espera del resto de la jornada. Liporace, Acosta y Bonansea los goles de la Crema.

FOTO J. BARRERA EL QUE DIO TRANQUILIDAD./ Leo Acosta tras convertir su gol, que no gritó por el pasado en Almagro, festeja con sus compañeros. GRAVITANTE./ Junior Mendieta aportó fútbol en la Crema.

Ganar tres partidos seguidos de local marca un regreso a las fuentes. Atlético está volviendo a recuperar la fortaleza en el nuevo Monumental y esa es una buena señal. Todavía no convence del todo en su rendimiento futbolístico, sobre todo defensivamente, pero por contrapartida evidencia que en una buena noche de sus atacantes puede ilusionarse con encontrar ese protagonismo que pregona desde los objetivos.

Anoche frente a Almagro pudo abrir un partido que se le presentaba complicado con el recurso de la pelota parada. En ese pasaje no podía agarrar la pelota y el equipo visitante ganaba metros en terreno contrario. Pero llegó el envío cruzado de izquierda a derecha, Mendieta apareció en el segundo palo para devolver la pelota al medio, y entre los que entraba por el medio estaba Liporace para empujar el balón al gol.

De todos modos, la apertura del marcador no varió sustancialmente el trámite en los 45' iniciales. Fue más prolijo el equipo dirigido por Esmerado, sin demasiadas luces. Herrera se tiraba unos metros atrás y se asociaba con Martínez para complicar a Blondel y Pérez por la derecha. Del otro lado a Liporace, que en ataque era importante cuando se desprendía, le ganaba las espaldas Méndez con facilidad.

Por eso se lo perdió primero Martínez y después definió mal Herrera cuando quedó mano a mano con Nereo rematando muy desviado. Pero como Atlético tenía problemas atrás, Almagro no era menos dubitativo.

Cada vez que pisaba el área un jugador de la Crema, la fragilidad de los centrales tricolores era evidente. Junior Mendieta estuvo a punto de convertir el segundo, luego de una jugada de Acosta, pero el palo le dijo que no y en el rebote no pudo Stracqualursi.

Justamente Mendieta era el hombre más gravitante de Atlético con la pelota en los pies. Sus cambios de ritmo marcaban el desequilibrio necesario para generar zozobra en la defensa y el arquero Limousin. Pero luego de esa acción, no tuvo otra clara en ese primer tiempo el local.

En cambio, antes del pitazo de Cernadas (de buen arbitraje), Nereo Fernández le siguió ganando el duelo al Burrito Martínez otras dos veces. En la primera un tiro cruzado tras pase de Arias, y en la otra un cabezazo desde el área chica.

El segundo tiempo fue otra la historia. Con la sorpresa del cambio de Bonansea por Stracqualursi (luego se informó que tuvo una descompostura), el equipo de Walter Otta salió decidido a no seguir sufriendo. Y para eso nada mejor que atacar.

Esa postura le dio réditos rápidamente, porque a los 4 minutos Mendieta entró otra vez en sintonía, sacó el centro pasado para que por la derecha Pérez haga una buena lectura y asista a Acosta que venía de frente, y con un remate seco no perdonó al arquero visitante.

El partido ahí ya se fue inclinando definitivamente para el dueño de casa. Aunque Almagro volvió a tener una chance con el desprendimiento del volante Rueda, que definió mal como casi toda la noche su equipo, Nereo Fernández y la defensa rafaelina ya no tuvieron mayores sobresaltos.

Con la brecha mas amplia, se vieron los mejores pasajes de los volantes -a excepción de Marconato, que nunca apareció con protagonismo- y el equipo jugó en todo el frente del campo. Bonansea se tiraba bien a la derecha, Mendieta y Acosta seguían mostrando su desequilibrio y precisión. Así, sobre el cuarto de hora recibió el ingresado dentro del área y con un buen movimiento ante su marcador Arrechea, fusiló a Limousin para el 3-0.

El partido estaba definido. Los cambios no modificaron casi nada. Si bien Almagro llegó al descuento, que mereció por lo que generó, a través de Coscia, ya quedaba poco tiempo.

La Crema se fue aplaudido, su gente feliz por el triunfo. Acosta, Mendieta y Alderete (de menor a mayor) en ese orden, fueron los puntos altos.

Ahora es tiempo de descansar viendo que hace el resto y en la semana que arranca ponerse a pensar en Villa Dálmine.