Conmemoró sus 25 años la Escuela Especial "Profesora Susana Crespo"

La Escuela Especial Nº 2107 “Profesora Susana Crespo” para personas con discapacidad visual cumplió 25 años de vida. Para celebrarlo, organizó una gran fiesta que se llevó a cabo en el salón del Club Independiente y de la que participaron el intendente Luis Castellano acompañado de miembros del Gabinete Municipal, concejales, alumnos y alumnas de la institución, docentes, personal directivo, ex docentes y las familias.

Esta celebración tuvo diferentes momentos, desde un video para recordar los diferentes acontecimientos que forman parte de la historia de la escuela, la interpretación de canciones del Coro Infanto Juvenil dirigido por Verónica Ghiano, y un espectáculo que combinó música y baile a cargo de alumnos y ex alumnos.

Al tomar la palabra, la directora del establecimiento educativo, Susana Mabel Pacheco, expresó: “Cuando una institución educativa cumple 25 años de vida, la comunidad festeja su trayectoria porque a través de ella el ser humano se educa, y con su educación aprende a vivir en libertad, a discernir y a convertirse en un ser autónomo”.

“Este es el momento en el que todos y cada uno de nosotros somos y nos sentimos parte de la historia de nuestra escuela. Podemos compartir algunas vivencias nostálgicas, momentos imborrables de nuestro ayer y de hoy, recordar los pilares institucionales fundacionales a partir de quienes con espíritu emprendedor, confianza y convencidos de su espíritu visionario, permitieron que estemos hoy festejando el cumpleaños número 25 de nuestra querida institución. Nuestra escuela es hoy una institución activa, abierta y con objetivos claros. Es por ello que quiero agradecer el acompañamiento de todos”, agregó.

También relató: “Nuestra historia comienza cuando abrimos las puertas, cuando sólo contábamos como único patrimonio el Decreto de creación y 20 pupitres, pero con inmensas ganas de dar respuesta a quien nos habían convocado y a la gente que aún sin conocernos, estaba esperando para apoyarnos en nuestra misión. Nuestros primeros pasos fueron en los salones de la parroquia Santa Rosa de Lima, armando la escuela los lunes y desarmándola los viernes ya que durante el fin de semana había otras actividades”.

“Veníamos de otra ciudad, de otra provincia, el compromiso asumido fue muy grande, renunciamos a muchas cosas pero la enorme satisfacción y el crecimiento personal y profesional que tuvimos fue inigualable. Hoy seguimos creciendo y avanzando hacia el futuro, futuro que no hubiese sido posible sin este trabajo en equipo que comenzó hace 25 años. Por eso quiero agradecer a todos los que forman y formaron parte de esta historia, pero principalmente a los alumnos y ex alumnos que son la razón de ser de la institución porque cada uno de ellos nos enseñó a ser de esta manera, cada uno de ellos es único y expresa un nuevo desafío que impulsa nuestra labor cotidiana”, finalizó Pacheco.



UNA SUMA DE VOLUNTADES

Por su parte, al tomar la palabra el Luis Castellano, manifestó: “La historia de esta escuela es como la de muchas escuelas e instituciones de la ciudad. Aparece una necesidad, alguien la detecta, se pone a trabajar, empieza a asociar gente voluntaria y de a poquito la comunidad se va sumando. Allá por el año '91 fue Eve Maina en la Escuela Gabriela Mistral quien detectó que en la escuela de los barrios asistían muchos niños y niñas con dificultades para poder ver. Empezó a compartir esta necesidad, se logró un grado radial y comenzaron a acompañar otras instituciones”.

“Hacía poco tiempo que se había tomado la decisión de formar la Comisión Asesora del Discapacitado. Y así comienzan a sumarse voluntades y es ahí donde la historia empieza a tomar forma, a hacerse realidad a través de un Decreto que es lo que le da forma legal a un empuje que Rafaela tiene. Y a veces cuando nos preguntamos qué es lo que tiene Rafaela que por ahí no tienen en otros lugares, es eso, es el empuje, eso intangible que no se puede ver pero que nos vincula, nos une y nos lleva hacia adelante siempre”, agregó.

“La historia de esta institución es maravillosa, gracias a todos los que formaron parte de ella”, finalizó el mandatario local.