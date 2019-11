Venado Tuerto: 2 muertos al estrellarse avioneta

SANTA FE, 2 (NA). - Una avioneta que se dirigía a la zona neuquina de Vaca Muerta se estrelló ayer en un campo cercano a la santafesina ciudad de Venado Tuerto, y como consecuencia del impacto la nave estalló y sus dos ocupantes fallecieron.

Según trascendió la víspera, entre las víctimas fatales se encontraba el dueño de una empresa que vende viviendas prefabricadas.

El trágico episodio ocurrió alrededor de la hora 10 en un campo ubicado en las inmediaciones de la Escuela de El Empalme donde, según testigos, la avioneta se precipitó a tierra y se incendió al impactar contra el suelo.



Según se informó en el portal Venado24, de inmediato se hicieron presente en el lugar los Bomberos Voluntarios, que lograron extinguir el fuego y trabajaron en la identificación de la aeronave, con la intención de determinar la cantidad de víctimas fatales.

En tanto, las primeras informaciones indicaron que los tripulantes serían oriundos de Venado Tuerto, pero al momento de ser elaborado el informe periodístico aún no había sido confirmado



Otra información que trascendió con respecto a las víctimas, es que la aeronave tenía como destino Vaca Muerta, pero eso tampoco fue confirmado de manera oficial.

La avioneta había despegado del Aeródromo Municipal de Venado Tuerto, tras cargar combustible.

La fiscal Andrea Cavallero que quedó a cargo de la causa, se hizo presente en el lugar y comentó a Radio Jota 98.3 que si bien los bomberos hablan de dos víctimas fatales, "todavía no se puede determinar con precisión el número de fallecidos ni la mecánica que ha generado este resultado".



Además, la fiscal dijo "no podemos determinar el número de personas por la imposibilidad de identificarlas, hasta tanto tome intervención la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil proveniente de Rosario y Buenos Aires".

Consecuentemente, la fiscal esperaba los resultados de las pericias que tardarán varios días, y también el informe de la operación de autopsia a ambos cuerpos.

A pocos metros del lugar donde cayó la avioneta, y según confirmó la fiscal en declaraciones radiales, se encontró una mochila en la que había elementos personales de uno de los tripulantes.



En tanto, la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), confirmó en su cuenta de Twitter el accidente y publicó que se trata de una aeronave Piper PA-28, con matrícula N55612.

Por otra parte, las pericias eran realizadas en el lugar del accidente en la tarde de ayer, tarea a cargo de personal del JIAAC de Rosario y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).