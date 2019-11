Ruta 34: exigirán medidas de prevención

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En varias ocasiones nos hemos ocupado del estado que presenta la obra inconclusa de la autopista en la Ruta Nacional Nº 34, la sucesión de accidentes generó una movilización que cortó la ruta y desde el Concejo en reiteradas ocasiones se solicitó que se exijan medidas para preservar la seguridad de quienes transitan por el ella.

En la víspera, desde el Municipio se informó que el intendente Gonzalo Toselli se reunió con representantes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) para acordar acciones conjuntas en la prevención de accidentes en el tramo urbano de Ruta Nacional 34. Entre estas acciones se destaca la realización de un relevamiento por parte de la APSV que detalle las intervenciones recomendables (tales como mejoramiento de señalética, demarcación, iluminación etc), a los efectos de prevenir siniestros. Este informe se adjuntará a un nuevo reclamo formal que se realizará a Administración Nacional de Vialidad, como único ente responsable de intervención, para que tome las medidas necesarias sobre el tramo urbano de Ruta Nacional 34.

A instancias de lo anterior, y como respuesta inmediata, se trabajará para mejorar la iluminación y evitar el estacionamiento a la vera de la ruta. En primer lugar, ante al planteo del gobierno local por la falta de iluminación en la intersección de calle San Juan y Ruta Nacional 34, la APSV gestionará una torreta de iluminación provisoria para el lugar. En segundo lugar, se acordó que los inspectores locales junto a la policía vial retendrán los vehículos en infracción a la vera de la ruta.

El encuentro se realizó ayer, viernes 1 de noviembre, en Sunchales y estuvieron presentes: la Secretaria de Gobierno, Ing. Fabrina Girard, el Secretario de Obras Públicas Leopoldo Bauducco; el coordinador del Instituto de Desarrollo Territorial Arq. Mario Brena, los concejales Andrea Ochat y Leandro Lamberti. Por la Agencia Provincial de Seguridad Vial el asistente técnico Mauro Bertolino, la Coordinadora Operativa zona Centro-Norte, Sra. Ivana Marcos; y de Policía Vial el Comisario Claudio Casaz.



Lo gestionado hasta el momento

La legislación nacional indica claramente que ni el Municipio ni la Provincia pueden intervenir de ninguna manera en una ruta de dominio y jurisdicción nacional, especialmente cuando ésta se encuentra en obras.

Por este motivo, desde el gobierno municipal se realizaron numerosos reclamos, con el acompañamiento de actores locales y regionales, al Ministerio de Transporte, a la Defensoría del Pueblo y a la Administración Nacional de Vialidad, para que se aceleren los tiempos de obra de la Autopista. Asimismo se solicitó al presidente de la Nación, personalmente en sus visitas, que se priorice la obra para que no siga siendo un perjuicio en la región.

Sin embargo, ante el cambio de gobierno nacional que tendrá lugar en diciembre, y considerando los tiempos razonables de transición, se prevé que la obra no continuará en el corto plazo y por ello la Municipalidad local y APSV realizaron un acuerdo para analizar las medidas que se pueden tomar y luego exigirlas a la Administración Nacional de Vialidad, responsable de ejecutarlas.