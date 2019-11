Trump llamó a Fernández, lo felicitó por la victoria y lo invitó a la Casa Blanca

BUENOS AIRES, 2 (NA).- Cinco días después de las elecciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó ayer por teléfono con el mandatario electo Alberto Fernández para felicitarlo por su triunfo y empezar a delinear la nueva relación bilateral.

El presidente norteamericano, quien mantuvo un buen vínculo con el saliente Mauricio Macri, le expresó a Fernández su deseo de "conocerlo inmediatamente" y resaltó que la victoria del Frente de Todos en la Argentina había sido "comentada en todo el mundo".

"He instruido al FMI para trabajar con usted. No dude en llamarme", le dijo Trump a Fernández, en momentos en que el futuro gobierno del peronismo espera poder renegociar la deuda contraída con el organismo internacional.

El llamado del presidente de Estados Unidos llegó a las oficinas del mandatario electo de San Telmo, ubicadas en México al 300, a las 17:00. "Felicitaciones por la gran victoria. La vimos por televisión", afirmó el mandatario norteamericano, al iniciar la conversación. Además, expresó: "Va a hacer un trabajo fantástico. Espero poder conocerlo inmediatamente. Su victoria ha sido comentada en todo el mundo".

Por su parte, Fernández le transmitió su intención de mantener "una relación madura y cordial" con Estados Unidos alrededor de "muchos temas comunes, en el marco de una situación compleja en la que Argentina necesita ayuda".

"Tenemos que hacer cosas juntos", le afirmó Fernández a Trump, en el diálogo fundacional de la futura relación entre los dos gobiernos, que comenzará el próximo 10 de diciembre.

Durante la campaña electoral, el referente del Frente de Todos había dicho que su intención era mantener un vínculo de "respeto y madurez" con el país norteamericano, consciente de su poderío mundial.

"Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Ningún país como Argentina puede enemistarse. Lo único que espero es que tenga una relación de respeto y madurez con nosotros como nosotros la queremos con ellos", había dicho Fernández en septiembre pasado durante su visita a Bolivia.



CON PEPE

Fernández mantuvo ayer una jornada cargada de actividades en la previa a su viaje a México, en la que al diálogo con Trump le sumó un nuevo encuentro con José "Pepe" Mujica y varias reuniones en sus oficinas de San Telmo. La agenda del mandatario electo comenzó con una actividad junto al ex mandatario uruguayo, su amigo personal, y finalizó con la llamada del presidente de Estados Unidos, uno de los países clave en el escenario internacional. "Tenemos que recuperar la lógica donde el exitoso es el que apostó a vivir dignamente, el socialmente respetado, el que nunca tuvo un doblez en su conducta", sostuvo Fernández.

En una charla sobre "cultura, política y capitalismo tardío" en la sede de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), el líder del Frente de Todos definió al referente del Frente Amplio uruguayo como "un faro de lo que hay que hacer en la vida". "La juventud de hoy no es revolucionaria, es consumista. Lo importante, finalmente, es cómo nos recuerda y respeta la gente. El éxito no es juntar dinero, es ser querido por los otros, que nos vayamos de este mundo y que digan `fue un tipo que se ocupó de los otros, un tipo solidario´. La fortuna va y viene", añadió.

Por su parte, Mujica afirmó que "la civilización es un cementerio de utopías" y remarcó que "es posible hacer una Argentina mejor, una Latinoamérica mejor". "Pero no sólo es posible, es imprescindible, es necesario", finalizó el uruguayo.

El encuentro entre ambos se dio a cinco días de la victoria de Fernández a nivel nacional, luego de varias reuniones anteriores a los comicios, en las que Mujica había nombrado al referente del Frente de Todos como su "amigo".

En su búnker en San Telmo, el presidente electo también recibió al líder del Frente Renovador y diputado electo Sergio Massa, y al titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, con quien dialogó sobre el "pacto social".

Por la noche, Fernández tenía previsto abordar un avión rumbo a México, donde encabezará distintas actividades en el marco de su primera gira internacional como mandatario electo de la Argentina.