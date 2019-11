Bolsonaro Nacionales 02 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó ayer que no asistirá a la asunción de Alberto Fernández al frente de la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre y subió un poco más la tensión que ya existe con la Argentina, aunque señaló que no habrá "represalias" de su parte contra el próximo Gobierno.

En declaraciones a la prensa, el mandatario del vecino país reiteró que él prefería que el presidente Mauricio Macri fuera reelecto e instó al líder del Frente de Todos a que "continúe" con una "política similar" a la que tuvo el saliente jefe de Estado en lo que respecta al vínculo bilateral.

"Animé por el otro, ¿verdad? Una vez que Fernández ganó, sigamos adelante. No hay represalias de mi parte y espero que continúen haciendo una política con nosotros similar a la que Macri ha hecho hasta ahora", indicó el brasileño.