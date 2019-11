Rumbo a México Nacionales 02 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 2 (NA).- En su primer viaje internacional tras su victoria en las urnas, el presidente electo Alberto Fernández arribará hoy a la ciudad de México para reunirse con el jefe de Estado de ese país, Andrés Manuel López Obrador, y mantener encuentros con empresarios, dirigentes locales, entre otros actividades.

En la visita al país azteca, Fernández comenzará a delinear su política internacional, en momentos de tensión con Brasil y de posibilidad de acercamiento a Estados Unidos, tras el llamado telefónico que recibió este viernes de parte de Donald Trump.

Se espera que la reunión con López Obrador tenga lugar el lunes, y será un encuentro privado y sin protocolo, ya que aún Fernández no tomó posesión del cargo.

En la agenda de Fernández también figuran reuniones con el jefe de Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y con el poderoso empresario Carlos Slim, quien tiene fuertes inversiones en la Argentina.

Su paso por México incluye, además, una conferencia magistral el martes a las 18:00 en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en el marco del Programa Universitario de Estudios sobre Democracias, Justicia y Sociedad de la UNAM.

Al avión subió el diputado nacional Felipe Solá, quien acompañó al ex jefe de Gabinete en cada uno de sus viajes al extranjero, por lo que crecen las chances de que sea designado canciller del próximo gobierno.

Este viernes, Solá evitó confirmar haber sido designado en el cargo, pero dijo que sería "un desafío fuerte si ocurre".

En declaraciones a radio Continental, el diputado expresó: "Me estoy acostumbrando de a poco a la idea de ser el canciller".

En la comitiva también estaba Santiago Cafiero, que asoma como probable jefe de Gabinete; el ex funcionario bonaerense y dirigente del Grupo Callao, Miguel "Mike" Cuberos, otro habitual acompañante del presidente electo en los viajes al exterior; y el político e intelectual progresista chileno Marco Enríquez Ominami.

Tras partir este viernes por la noche, Fernández arribará a tierra azteca a las 6:30 de este sábado y será recibido por el embajador de la Argentina en México, Ezequiel Sabor.

La elección de México como primer destino internacional obedece a la decisión geopolítica de Fernández de privilegiar el vínculo con los países de la región latinoamericana, sin descuidar las relaciones internacionales con otros estados.

López Obrador fue uno de los primeros presidentes que felicitó por teléfono a Fernández el domingo pasado cuando se confirmó el triunfo electoral: en dicha conversación telefónica acordaron la visita.