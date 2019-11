Se busca el campeón Deportes 02 de noviembre de 2019 Redacción Por Ferro depende de sí mismo, si gana ante Quilmes da la vuelta olímpica. 9 de Julio en Sunchales con Unión y Sportivo ante Peñarol deben triunfar y esperar.

FOTO ARCHIVO ANTE LA GRAN CHANCE./ Ferro y Marcos Quiroga van por el campeonato.

Este sábado continuará la última fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol y será con la gran definición por el campeonato, para lo cual hay tres equipos con chances. Los partidos se disputarán a las 16, en tanto que a las 14.30 jugarán las reservas.

El que tiene las mayores opciones y depende de sí mismo es Ferrocarril del Estado. El equipo de Oscar Born recibirá a Argentino Quilmes, seguramente en una cancha colmada de público.

A la expectativa estará 9 de Julio, que viajará a Sunchales para visitar a Unión, que recordemos accedió a jugar un día diferente al habitual (jueves), ya que debe adelantar por los compromisos en el Federal A. El León está un punto detrás de los Bichitos, por lo que necesita ganar y esperar que no lo haga el elenco Ferrocarrilero para festejar.

En tanto, Sportivo Norte es el que tiene más difícil el panorama porque está a dos puntos de Ferro y a uno de 9 de Julio. En el estadio "Néstor Zenklusen" de Ben Hur hará las veces de local ante Peñarol. Al elenco de Gustavo Giorgis (suspendido por el Tribunal de Penas por 12 partidos) solo le sirve ganar y esperar que Quilmes y Unión le den una mano.



Y TALLERES NO PUDO GANAR

Siguió la jornada este viernes donde Talleres de María Juana perdió como local ante el Dep. Tacural por 2 a 0 con goles de Zeller, en contra de su valla, e Ibáñez. Fueron expulsados Wasinger en el local y Portianka en la visita. En Reserva se impuso el equipo de María Juana 2 a 1. De esta manera, se cierra la paupérrima temporada de Talleres con apenas un punto en ambos torneos.

En el otro partido del viernes, el Dep. Ramona se impuso como visitante a Florida de Clucellas por 2 a 1. Nicolás Salusso y Hugo Góngora fueron los goleadores, en tanto que Hernán Doble anotó para Florida. El local ganó 1 a 0 en Reserva.



EN CASO DE EMPATE EN PUNTOS

Dada las distintas alternativas que pueden presentarse en esta definición, veamos lo que dice el Reglamento de torneos 2019 de la Liga Rafaelina:

"Para el caso de empate en puntos en el primer puesto, ya sea en el Torneo “Apertura” como en el Torneo “Clausura”, se procederá de la siguiente manera: A) Entre dos equipos: Se deberá disputar un partido desempate en cancha neutral (a definir por la Mesa Directiva) a las 72 hs. siguientes contadas desde que se encuentra definido el empate en la posición.

"En caso de que el partido finalice empatado, la definición se operará mediante la ejecución de una serie de cinco penales y luego de a uno, hasta surgir el ganador.

Cabe acotar que solamente podría darse un empate entre dos equipos. Ejemplos: si Ferro pierde y 9 de Julio empata, y no gana Sportivo; o si empata Ferro, gana Sportivo y no gana 9 de Julio.



LA PROGRAMACION

Sábado 2/11 (14:30 hs. Reserva y 16 hs. Primera): Ferrocarril del Estado vs. Arg. Quilmes: Ariel Gorlino (Isasa y Schwandt).

Unión vs. 9 de Julio: Guillermo Vaccarone (Luque y Kestler).

Sp. Norte vs. Peñarol (Estadio «Néstor Zenklusen» Ben Hur): Guillermo Tartaglia (E. Colman y L. Codo).

La parcialidad de Sportivo Norte ingresará por Estanislao del Campo, utilizando la tribuna Sur. La parcialidad de Peñarol ingresará por Av. Williner, utilizando la tribuna Norte.

Domingo 3/11 (14:30 hs. Reserva y 16 hs. Primera): Ben Hur vs. Dep. Libertad, Claudio Gonzalez (Vigistain y Raballe).