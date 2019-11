Nueva Zelanda fue tercero Deportes 02 de noviembre de 2019 Redacción Por RUGBY

FOTO LA NACION CON GUSTO A POCO./ Los All Blacks subieron al podio.

Nueva Zelanda cerró su participación en la Copa del Mundo de Japón con un triunfo ante Gales por 40 a 17 que le valió el tercer puesto y la medalla de bronce. Gran primer tiempo de los hombres de negro que desbarataron la defensa del Dragón y capitalizaron cada una de sus situaciones. En su despedida del seleccionado, Ben Smith marcó un doblete de tries.

Medalla de Bronce para un seleccionado que había ido a buscar otra cosa a la Copa del Mundo pero que pudo cerrar de la mejor manera posible.

El ganador enseguida abrió el marcador. Primero con una corrida del pilar Joe Moody, quien aprovechó una jugada donde los forwards lograron conectarse. Y después vino la catarata de tries con Beauden Barret, gran cruce para desacomodar la defensa galesa, y el doblete de Ben Smith.

Gales tuvo un momento de reacción y se había puesto a tiro (14 a 10) pero la conquista de Hallam Amos y las patadas a los palos de Rhys Patchell no le alcanzaron. Por eso, Nueva Zelanda se llevó el parcial por 28 a 10.

La etapa complementaria no tuvo el mismo ritmo que los 40 iniciales porque ya el partido estaba casi definido y porque los equipos empezaron a mover el banco. Si bien los All Blacks arrancaron con un try de Ryan Crotty y después le anularon lo que hubiese sido el hattrick de Ben Smith calmaron un poco su envión y dejaron crecer a Gales.

El Dragón entonces volvió a descontar con una llegada al ingoal de su máxima carta en ataque Josh Adams pero simplemente fue para decorar el resultado porque Nueva Zelanda ya había hecho todo y se había asegurado el triunfo.



A LAS 6 LA GRAN FINAL

Inglaterra, que dio el gran golpe al vencer a los All Blacks en la semifinal, y Sudáfrica, que llega de menor a mayor en el certamen, definirán este sábado desde las 6 el título del Mundial de rugby de Japón 2019 (televisa ESPN), en un atrayente encuentro que se disputará en Yokohama.

Invictos en el torneo, más allá de no haber jugado ante Francia en la fase de grupos por la amenaza de un tifón, los ingleses se ganaron el mote de favoritos después de la exhibición que dieron la semana pasada ante Nueva Zelanda.

Enfrente estarán los Springboks, vigentes campeones del Rugby Championship, que aprovecharon muy bien que el cuadro se les abrió y llegaron a la definición del lado menos complicado del cuadro. Tras perder en el debut ante los All Blacks y ser segundos en el grupo, superaron en cuartos al anfitrión Japón y luego vencieron ajustadamente a Gales para instalarse en el duelo decisivo.