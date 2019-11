Ya clasificado, CRAR ante La Salle Deportes 02 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

CRAR se aseguró un lugar entre los seis primeros que jugarán el Nivel A de damas en la Asociación Santafesina de Hockey en 2020. Fue por la victoria de Banco el jueves ante Universitario en el partido adelantado de la última fecha del torneo Nivelatorio, por 2 a 1.

De tal modo, este sábado el partido del equipo rafaelino ante La Salle como local (desde las 15) será, con la clasificación asegurada, para ver quien queda quinto entre ambos equipos con el aliciente para jugar un Regional de mayor nivel el año que viene, pero con la tranquilidad que el objetivo mayor se concretó tras la muy buena campaña del equipo de Fabian Montesano.

CRAR en caso de obtener un resultado positivo, el año que viene estará jugando el Regional de Clubes B, mientras que si finaliza sexto, lo hará en el Regional C.

Por otra parte, la categoría Sub 18 tiene la chance, en caso de lograr una victoria, de finalizar entre los cuatro primeros y de esa manera disputar los play offs por el campeonato. Hoy la actividad en el sintético arrancará a las 9 con el encuentro de Sub 14.