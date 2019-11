Recomendaciones para el próximo Cyber Monday

En esta edición se incorporarán varias novedades como por ejemplo, una vez por día se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías. Estos beneficios serán especiales y promociones únicas, estas Megas Ofertas Bomba estarán disponibles sólo por una hora y/o hasta agotar stock.Además, habrán horas sorpresas, que aparecerán durante las jornadas del evento a primera mañana y en dos momentos de la tarde; integrarán ofertas y promociones agrupadas por categorías.Esta octava edición contará con una nueva sección llamada “Cybertips” en la web, es decir, si un usuario tiene dudas sobre cómo comprar algún producto o servicio particular puede buscar qué tener en cuenta y donde podrán encontrar recomendaciones que pueden ayudar al usuario a efectuar su compra exitosamente.Las recomendaciones que brinda la OMIC es que mientras se efectúa la compra, la conexión sea segura. Recordemos que la información que circula a través de conexiones públicas (bares, shoppings) está más expuesta a ser hackeada, es por eso que se aconseja navegar a través de una red cerrada (desde tu casa) o compartida con personas de confianza. También se debe constatar que los sitios webs que se visiten cuenten con buena reputación, comprobando que la dirección web comience con”https” y no con “http”. La “s” representa que el sitio está protegido y encripta o codifica la información que recibe o transmite.Se debe prestar atención a los términos y condiciones, textos legales que figuran en la página web. En general, cada sitio posee sus términos propios, por lo que puede haber variaciones entre uno y otro. Es importante que se lea la política de privacidad y de devoluciones para saber cómo proceder en caso de que el producto recibido no sea el elegido y se pueda devolver.Otro dato a destacar en las compras por internet es que siempre se tiene la posibilidad de revocar la aceptación durante el plazo de diez (10) días corridos contados a partir de la fecha en que se entregó el bien o se celebró el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada, todos los gastos de devolución corren por cuenta del comerciante.Por otro lado, es aconsejable que se archiven los correos electrónicos enviados y recibidos, guardando imágenes y textos utilizados para publicitar el producto.Con respecto a los medios de pago, preferiblemente es recomendable comprar en sitios donde se pueda pagar por medio de tarjetas de crédito o en empresas reconocidas que brindan servicios de pago seguro. Se deberán brindar solo los datos personales necesarios. Si la misma página pide datos extraños como datos de familiares, lo aconsejable es salir rápidamente, ya que muchas veces esa información personal es usada para realizar transacciones fraudulentas, robando identidades. Se debe corroborar el precio final, antes de hacer clic en “comprar”. El usuario debe asegurar si están incluidos todos los rubros (envío, impuestos, seguros) o si hay que abonar los mismos por separado.Por último, se debe revisar el resumen de la tarjeta de crédito, de esta forma se podrá verificar que los consumos que se realizó sean los que efectivamente se han hecho. Si se nota algo extraño, como compras que no se llevaron a cabo, hay un margen de 30 días para cuestionar el resumen ante el banco.Ante cualquier el ciudadano se puede acercar a las nuevas oficinas en calle Bulevar Hipólito Yrigoyen 421, o enviar un mail a [email protected]