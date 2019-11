En el Ciclo Música de Cámara

El quinteto de vientos Slap! dará un concierto en el Teatro Lasserre, este domingo 3 de noviembre, cerrando la vigésima. Temporada del Ciclo Música de Cámara, que organiza el Centro Ciudad de Rafaela con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura, presentado en esta oportunidad un programa que han denominado “Repertorio Clásico”.

Slap! es un quinteto de vientos no convencional. Los instrumentos que lo integran, oboe, clarinete, saxos, clarinete bajo y fagot, aportan riqueza tímbrica y capacidades técnicas y expresivas diferentes a las de otros ensambles de cámara.

Slap! en esta oportunidad, interpretarán obras de Piotr Tchaikovski: Ouverture Miniature from Nutcracker Suite (Obertura de la Suite Cascanueces), de Robert Schumann Waldsczenen (Escenas del Bosque) Op.82, de Edvard Grieg Aus Holbergs Zeit (Suite de la época de Hoberg) y cerrando su presentación interpretarán de Arcángelo Corelli la Sonata Op. 5 N° 12 “La Folia”

Slap! está integrado por Leandro Frana (clarinete bajo), Ramiro Dantas (clarinete), Gonzalo Brusco (fagot), Gustavo Ahumada (oboe) y Nicolás Ahumada (saxofón). Cada uno de ellos se desempeña como músico en reconocidos organismos del país como la Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba, la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Córdoba y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba; también como docentes en el Conservatorio Provincial de Música “Félix T. Garzón” de la Universidad Provincial de Córdoba y en la Universidad Nacional de Villa María.

El quinteto se ha presentado en el Centro Cultural Banco do Brasil, No Centra da Arte, San Pablo, Brasil; Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires; Festival Galas del Río, Encuentros de Arte en la Paz, Entre Ríos; Festival Internacional Música Clásica por los Caminos del Vino, Mendoza; Asociación Mariano Moreno, Paraná y Centro Cultural Provincial de Santa Fe, y dos oportunidades en nuestra ciudad interpretando distintos programas, la primera de ella presentaron Slap! Toca Chaplin, y en la segunda participación un programa de Música Argentina.

Con este concierto, que se concretará este domingo 3 de noviembre a la hora 19:30 se cerrará la 20ª. Temporada del Ciclo “Música de Cámara” que organiza el Centro Ciudad de Rafaela y que cuenta con el apoyo de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.