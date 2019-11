La cantante Andrea Steinberger fue reconocida por el Concejo Locales 01 de noviembre de 2019 Redacción Por En la sesión ordinaria la cantante vivió un emotivo momento, rodeada por familiares y amigos. Además se aprobó un proyecto impulsado por un menor que a partir de acercarle una inquietud al concejal Lisandro Mársico, este la presentó ante sus pares.

FOTO PRENSA CONCEJO MAÑANA MOVIDA. Los concejales premiaron a la cantante Steinberger y aprobaron proyectos.

En un clima de emotividad y armonía este jueves sesionó el Concejo Municipal, donde se aprobaron sin prácticamente debates los cinco proyectos que se trataron.

Sin lugar a dudas reconocer a personalidades de la ciudad que se destacan en diferentes ámbitos ha sido en los últimos años un sello distintivo del Cuerpo Legislativo local.

En esta oportunidad se reconoció la trayectoria artística de la cantante Andrea Steinberger, en una iniciativa impulsada por el concejal Lisandro Mársico y que logró, -tal como lo resaltó el edil- un hecho histórico que el despacho lleve la firma de él y de Jorge Muriel. “Se empezó a cerrar la grieta”, expresó en tono de broma, al destacar esto Muriel.

“Su vida estuvo siempre vinculada al arte. Desde pequeña estudió música, danzas españolas, vocalización, tomó clases de teatro, pintura; pero finalmente se decidió por la música como expresión de sus pasiones. Durante su infancia, solía cantar en los actos escolares con el acompañamiento en guitarra de su padre Erwin Steinberger. Ya en la adolescencia, comenzó con sus clases de danza y de teatro. Integró el elenco de obras de teatro en su pueblo; por recordar algunas: “Las de Barranco”, “Mi hijo el doctor”, “El conventillo de la Paloma”. Andrea Steinberger siempre estuvo ligada a la música; en diciembre de 1993 se muda a Rafaela junto a su familia y continúa participando de la Banda de Música de Angélica hasta la disolución de la formación.

Durante el año 2009, asistió a clases de vocalización con el maestro Antonio Fassi y por su sugerencia, llegó una invitación a cargo del Maestro Claudio Duverne y de una reconocida bailarina local, Sonia Wilson. En el marco de las presentaciones anuales de la escuela de danzas, el bailarín Gustavo Castro decidió hacer una evocación a “Bocca Tango 2000”, para lo cual requería la interpretación en vivo de “Balada para un loco”. Y ese día sucedió lo que predijo el Polaco Goyeneche, y también Aníbal Troilo…"no te preocupes pibe, el tango te espera”, fue el momento exacto en el que Andrea se enamoró del tango… cuando de sus cuerdas vocales salieron los primeros acordes de la obra maravillosa de Ferrer y Piazzola. Luego de ese día, le llegó la primera invitación como cantante de la Orquesta Municipal de Tango de Rafaela, formada en el año 2006…”, fundamentó Mársico al respaldar el motivo por el que consideró que merecía obtener el reconocimiento por parte del Concejo.

Todos los ediles hicieron uso de la palabra para poder agregar alguna anécdota respecto a la artista o simplemente poder saludarla.

Después de que se aprobara por unanimidad el proyecto de declaración, se pidió pasar a un cuarto intermedio para poder entregarle dicha declaración a Andrea, que muy emocionada se dirigió a todos los presentes en el recinto.

“Los artistas somos de las personas más sensibles y llenas de valor sobre la faz de la Tierra. Creamos puentes imaginarios, invisibles y de amor con la gente. Los artistas tenemos que lidiar con más rechazos en un año que lo que la mayoría de las personas en toda su vida. Pero nosotros nos mantenemos aferrados a nuestros sueños sin importar los sacrificios…”, señaló.

Además la cantante en otra parte de su exposición agradeció a sus padres, a su hermana, hijos, nieta; a sus maestras y maestros. A Mingo Scalenghe, a los músicos, a Claudio Duverne, a su pueblo, Angélica, a su público y al autor del reconocimiento Lisandro Mársico.



OTROS PROYECTOS APROBADOS

En la sesión de este jueves se aprobaron otros cuatro proyectos: una minuta de comunicación para solicitar los motivos por los cuales no se está cumplimentando con una norma anterior relacionada a las medidas de seguridad de los minibuses; otra minuta de comunicación para colocar la señalética en la zona del “Desvío Tránsito Pesado” en la Ruta Nacional Nº 34; un proyecto sobre donación de fracción de terreno para el ensanche de un camino.

También y en lo que generó otro momento emotivo y para destacar, se aprobó una minuta de comunicación presentada por Lisandro Mársico, para la reparación de semáforo peatonal en Bv. Lehmann. Esta iniciativa, dijo el edil, “surge a partir de que Daniel Álvarez, un niño de 9 años que viene todos los jueves a las sesiones de este Concejo, me hizo una observación respecto a lo peligroso que es que no funcionen los semáforos peatonales, por eso lo destaco porque siendo tan pequeño viene con corbata aquí al recinto, me presenta esta inquietud, con la institucionalidad que amerita y ese compromiso quiero destacarlo”.