Una noche de merecido reconocimiento a Mayco Deportes 01 de noviembre de 2019 Redacción Por El pilar de Los Pumas, Mayco Vivas, fue agasajado en el CRAR. También hubo distinciones para otros deportistas destacados del Club.

FOTO J. BARRERA TODOS JUNTOS CON EL PUMA./ Arriba, Guillermina Astudillo, Abril Beltramino, Sofía Bolea, Celmira Quiroga, Hanan Hasef y Carolina Cardozo. Abajo: Lorenzo Colidio, Mayco Vivas y Pedro Rubiolo. DISTENDIDO./ El Puma hablando en su casa.

El Círculo Rafaelino de Rugby efectuó anoche un merecido reconocimiento a Mayco Vivas tras su participación en el Campeonato Mundial, que se está realizando en Japón. El pilar surgido del Verde, que luego pasó por Atlético del Rosario y que este año "explotara" deportivamente en Jaguares, previo a su inserción oficial en Los Pumas, se mostró feliz entre su gente, muchos de ellos sus amigos con los que jugara desde muy chico.

Mientras en Yokohama el sábado a las 6 jugarán la final Inglaterra y Sudáfrica, el jugador más joven que integró el seleccionado dirigido por Mario Ledesma contó sus sensaciones a 18.000 kilómetros, ya entre sus afectos.

Hoy es cada vez más conocido en nuestra ciudad que hace algunos años. Y sobre eso manifiesta que "se va expandiendo un poco el afecto, pero muy contento que toda la gente que puede formar parte de esto y compartir este momento haya venido", contó en la previa a la Cena en el salón con unas 200 personas que lo colmaron.

El "jueves de primera" que realiza habitualmente el Club tuvo esta vez un invitado de lujo. El Puma que a la tarde ayudó a armar las mesas con dirigentes y entrenadores, haciendo un alto a algunos trabajos de gimnasio habituales en un profesional de elite.

Si bien fue el epicentro, de manera natural, en las preguntas de los medios presentes, compartió sus vivencias también hacia otros dos chicos que están dando los primeros pasos a nivel de concentraciones nacionales juveniles, como Lorenzo Colidio y Pedro Rubiolo. Dos M-17 que días pasados compartieron una linda experiencia en el Hindú Club en lo que sería la apertura de un proceso donde el premio mayor que sueñan los chicos es jugar en Los Pumitas.

El rugby femenino del Club también tuvo su lugar junto a Mayco a través de las tres chicas que integran el seleccionado juvenil de la USR: Hanan Asef, Carolina Cardozo y Celmira Quiroga. Mientras que el hockey destacó a Abril Beltramino, Guillermina Astudillo y Sofía Bolea por sus participaciones con los seleccionados de la ASH en los torneos nacionales. Debido a que estaba entrenando, no pudo acompañarlas la arquero María del Rosario Cordero.



LOS SACRIFICIOS

Junto a sus amigos del Club, Mayco hizo mucho hincapié en los sacrificios que él priorizó para llegar a lo que es hoy. "Me acuerdo de esos veranos que tenía que ir a entrenar a Santa Fe, viajando a las 4 de la tarde. Mis amigos hacían planes para reunirse a tomar algo, y yo tenía que decir que no porque sabía a lo que quería llegar", mencionó en uno de los tramos.

Volviendo un poco al Mundial, resumió que "fue un buen torneo. Por ahí el resultado no refleja todo el proceso, porque no pasamos la fase de grupos. Destaco el grupo humano, que fue muy bueno, me sentí integrado desde un primer momento, desde el inicio con Jaguares".

Cabe acotar que estuvo presente el presidente de la Unión Santafesina de Rugby, Esteban Fainberg, acompañando a la dirigencia del CRAR.