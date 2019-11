Se endurece el cepo por maniobras especulativas Nacionales 01 de noviembre de 2019 Redacción Por El Banco Central decidió limitar el uso de tarjetas y restringir adelantos en efectivo en el exterior. Turistas argentinos en el exterior llevaban a cabo mecanismos para escapar al cepo como la compra de fichas en casinos.

FOTO ARCHIVO BANCO CENTRAL. Procura cerrar los atajos que se generan para evitar el cepo.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El Banco Central decidió ayer profundizar el cepo cambiario al limitar el uso de tarjetas en el exterior y poner un tope de U$S 50 para adelantos en efectivo en el extranjero. La autoridad monetaria busca así restringir operaciones especulativas que evadan al esquema de control anunciado a principios de septiembre y endurecido el domingo luego de las elecciones.

En tanto, las transacciones con crédito y débito para el resto de los consumos en el exterior, así como gastos de turismo al tipo de cambio oficial, continúan sin modificaciones.

Mediante la comunicación "A" 6823, la autoridad monetaria determinó que bancos y emisoras de tarjetas locales "deberán contar con la conformidad previa del Banco Central para realizar pagos al exterior por el uso de tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en el país a partir del primero de noviembre inclusive".

Se trata de una norma que regirá para operaciones vinculadas con la participación en juegos de azar y apuestas, tanto en lugares físicos como en plataformas virtuales, como Bwin y Pokerstar, entre otras.

Es que según indicaron operadores, los turistas argentinos en el exterior llevaban a cabo mecanismos para escapar al cepo como la compra de fichas en casinos con el fin de obtener efectivo al valor del dólar oficial, el cual es más bajo que el expuesto en las denominadas "cuevas".

También estará vigente para transferencia de fondos a cuentas en proveedores de servicios de Pago y a cuentas de inversión en administradores de inversiones radicados en el exterior.

Serán alcanzadas además la realización de operaciones cambiarias en el exterior y la adquisición de criptoactivos, como el Bitcoin.

En tanto, el organismo que conduce Guido Sandleris decidió establecer en US$ 50 el monto máximo por operación de tarjetas de crédito locales como adelantos en efectivo en el exterior.

Tras la derrota electoral del Gobierno, el Banco Central ya había decidido limitar a US$ 200 por persona la compra de divisas en forma mensual con el propósito de frenar la brusca salida de reservas.



DOLAR TREPO 5,7%

EN OCTUBRE

El dólar minorista finalizó el mes de las elecciones presidenciales con una suba acumulada del 5,7%, y fue ofrecido ayer a $63,22 promedio, en un mercado con limitadas operaciones en medio de la vigencia de la profundización del cepo cambiario. La moneda norteamericana terminó la rueda a un promedio de $58,24 para la punta compradora y $63,22 para la vendedora, con lo que perdió veinte centavos frente al miércoles.

Pese a ceder en la jornada, registró durante octubre un incremento de $3,41 ante una persistente demanda por cobertura por la incertidumbre política y económica. El blue, en tanto, trepó $1,50, al ser ofrecido a $69 en el circuito financiero informal de la city porteña. De ese modo, la diferencia con el oficial se amplió a 9,14 por ciento. El "contado con liquidación" volvió a superar los $80 al ganar $1,54 y ubicarse en $80,28.

A diferencia de lo ocurrido el día anterior, bancos oficiales concretaron compras este jueves, por lo que impulsaron el precio del billete en el segmento mayorista, según consideraron operadores. Indicaron también que la corriente compradora se mantuvo limitada en una plaza cambiaria con un mayor clima de calma frente a la puesta en marcha de restricciones para adquirir divisas tras la fuerte caída de reservas internacionales.