Atlético busca fortalecer su localía Deportes 01 de noviembre de 2019 Redacción Por La “Crema” recibe hoy, 21 hs, a Almagro y tratará de sumar su tercera victoria consecutiva en el Monumental. El DT, Walter Otta, no confirmó el once inicial ya que aún mantiene una duda en la ofensiva.

FOTO ARCHIVO VOLVER A LA VICTORIA. / La "Crema" buscará en casa lo que no pudo conseguir en Tucumán: sumar de a tres.

Las dos zonas de la Primera Nacional están realmente muy parejas, la sumatoria de puntos en condición de local parece ser fundamental para encontrar una cierta regularidad –hasta aquí le costó a la mayoría- y posicionarse en los primeros lugares. Por eso, la “Crema” quiere sumar de a tres este viernes cuando reciba a Almagro desde las 21 en el estadio Monumental, para no perderle pisada a los de arriba.

Dicho encuentro, correspondiente a la fecha 11 de la Zona B, tendrá como árbitro principal a Cristian Cernadas.

En relación a la formación titular que presentó Atlético en la Ciudadela ante San Martín de Tucumán, donde perdió 3-0, para el juego de hoy el entrenador, Walter Nicolás Otta, realizará, como mínimo, cuatro modificaciones. Podría darse una quinta si es que Ijiel Protti no va de la partida y su lugar es ocupado por Leonardo Acosta.

Atlético entrenó ayer por la tarde en el estadio y luego de la misma el propio Otta dejó planteada la duda de Protti o Acosta.

Reaparece en el arco, luego de tres partidos, Nereo Fernández. El exUnión ya se recuperó de la distensión muscular y volverá al equipo titular. Otro que recupera es al defensor Lucas Blondel, el parate por elecciones vino bien para su recuperación (sufre una fascitis plantar), entrenó de buena manera durante toda la semana y es por eso que estará desde el inicio. En lo que respecta a modificaciones, la ausencia de Emiliano Romero (desgarro en el gemelo derecho), obliga al DT a tener que meter mano en el medio campo. En lugar del uruguayo ingresará Reinaldo Alderete. El que irá desde el comienzo es Mauro Marconato.

Así, los cambios serán Nereo x Tagliamonte, Blondel x Brundo, Alderte x Romero y Marconato x Copetti. En el banco de los relevos estarán: Matías Tagliamonte, Stéfano Brundo, Copetti, Joaquín Quinteros, Ángelo Martino, Alan Bonansea y Protti o Acosta.

Almagro no llega a Rafaela como uno de los peores equipos de la clase, en cuanto a la sumatoria de puntos que tiene en la zona B, ocupando el último lugar junto a All Boys, con 8 unidades. Al equipo de Gastón Esmerado le a costado ganar, de hecho solo suma una victoria y fue ante Quilmes, en la fecha anterior por 2 a 1. El ‘Tricolor’ viene de jugar el pasado jueves el cotejo pendiente de la fecha 1 ante San Martín de Tucumán, en donde cayó por la mínima. Repetirá la misma formación titular.



El historial. Atlético y Almagro se enfrentaron en 15 oportunidades, siempre en la principal categoría de ascenso de nuestro país, más dos juegos más por Copa Argentina. La ‘Crema’ se impuso en 8, igualaron 3 y las restantes 6 fueron para el ‘Tricolor’.

En Rafaela, el local ganó 4, empataron 2 y los de José Ingenieros sólo una vez (temp. 2002/2003). En los últimos dos enfrentamientos en el Monumental terminaron repartiendo puntos. La temporada pasada 1-1 y la anterior, que fue en 2008/2009 fue 0 a 0.



Las probables formaciones y datos del partido:



Atlético de Rafaela: Nereo Fernández; Lucas Blondel, Alexis Niz, Franco Racca e Ignacio Liporace; Renso Pérez, Reinaldo Alderete, Mauro Marconato y Junior Mendieta; Ijiel Protti o Leonardo Acosta y Denis Stracqualursi. DT: Walter Nicolás Otta.



Almagro: Cristian Limousin; Gonzalo Jaque, Nicolás Arrechea, Sebastián Diana, Ramiro Arias; Brian Benítez, Maximiliano Rueda, Germán Herrera y Ezequiel Denis; Juan Manuel Martínez y Facundo Sánchez. DT: Gastón Esmerado.



Estadio: Nuevo Monumental.

Arbitro: Cristian Cernadas.

Asistentes: Pablo Gualtieri y Ramiro Cabrera.

Cuarto árbitro: Guillermo González.

Hora: 21:00

TV: TyC Sports Play

Radios: Pasión Argentina FM 90.1 / Colón FM 91.3 Astral FM 95.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 – FM 96.5