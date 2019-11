Comisión de Industrias trató los temas de agenda del 2020 Locales 01 de noviembre de 2019 Redacción Por Los referentes del sector repasaron los principales temas de la agenda productiva local y regional vinculados a obras de infraestructura (energéticas y logísticas), educación y formación, costos laborales no salariales, actividad, empleo y financiamiento.

FOTO PRENSA CCIRR REUNIDOS. Se planteó la importancia de fortalecer el vínculo-puente entre las industrias y el sector educativo.

En el marco de un encuentro de la Comisión de Industrias del CCIRR, los referentes del sector repasaron los principales temas de la agenda productiva local y regional vinculados a obras de infraestructura (energéticas y logísticas), educación y formación, costos laborales no salariales, actividad, empleo y financiamiento.

César Forneris, titular de la Comisión de Industrias del CCIRR, encabezó un encuentro con algunos de los principales referentes institucionales del sector, con el objetivo de ordenar la agenda productiva de cara al próximo año.



PUNTOS DE ENCUENTRO

La primera temática abordada tuvo que ver con la agenda vinculada a la educación y formación del capital humano local y regional. En este sentido, se planteó la importancia de fortalecer el vínculo-puente entre las industrias y el sector educativo (potenciando las prácticas profesionalizantes y las visitas de estudiantes a las plantas industriales de la ciudad) y, además, revalorizar el posicionamiento de la entidad en el ITEC Rafaela y fomentar la articulación de programas públicos-privados como el "aprender en la empresa".

En materia de obras de infraestructura se repasaron las diversas obras que se vienen gestionando desde hace muchos años y que siguen pendiente de concreción efectiva. Entre ellas, la transformación de la RN 34 en autopista y la vinculación de la "variante" Rafaela con el área industrial, la ampliación del suelo productivo público de fomento y la consolidación de las obras en las áreas industriales actuales, como ser la pavimentación del acceso al PAER (mano sur y 500 Millas) y la construcción del destacamento de bomberos y emergencias médicas en el área de servicios comunes.

En tanto, también se trató el tendido de una línea de extra alta tensión entre Malvinas Argentinas (Córdoba) y Santo Tomé (Santa Fe), el tendido de la red de distribución local de gas natural por redes para complementar la obra del gasoducto regional II y la reactivación del servicio ferroviario y de un servicio aéreo regional acorde a las necesidades del territorio.

Además, en el encuentro del pasado martes se habló de la creación de una zona de actividades logísticas que incluya una playa de estacionamiento para camiones, un centro de transferencias de cargas, un parque de empresas de transporte, servicios logísticos asociados, aduana, etc.



OTROS TEMAS

Por otro lado, se abordaron proyectos relacionados a la eficiencia energética, la gestión responsable de residuos peligrosos, el desarrollo de servicios tecnológicos regionales, los elevados costos laborales no salariales vinculados a las demoras de la legislatura provincial para adherir a la ley nacional 27.348, entre otras cuestiones.

También se dio lugar a un análisis del contexto general actual, el nivel de actividad productiva y la situación del empleo industrial. Al respecto, se expresó el apoyo a las diferentes gestiones que se encuentran llevando adelante UIA, ADIMRA y CAME para consolidar una serie de políticas públicas urgentes y de corto plazo para que el sector pueda afrontar la crisis que se encuentra atravesando.

En otro orden, se debatió acerca del formato de vinculación local con las comisiones industriales de la región en el marco de ARDI y FISFE y la necesidad de posicionar esta agenda sectorial para trabajar en conjunto con el Estado en sus diferentes niveles (fundamentalmente municipal y provincial).

Además de Forneris, participaron del encuentro Andrés Ferrero (DEISA), Rubén Burkett (Sodecar), Gabriel Rivarossa (Marengo), Gastón Sara (TRACSA), Andrés Williner (Suc de Alfredo Williner), Enrique Muzzio (EJM), Daniel Cornaglia (Engracor), Ricardo Scalenghe (RG Frenos), Ignacio López (ITEC), Juan Elz (CIMR), Mauro Soffietti (CCIRR) e Iván Acosta (CCIRR).