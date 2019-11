Dos victorias en el cierre del Juvenil Deportes 01 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA BEN HUR DE LOCAL./ Ben Hur ganó en Sub 15 y Sub 17.

Por la última fecha del Torneo Juvenil del Centro, Ben Hur recibió a Sportivo Belgrano de San Francisco sumando dos victorias. De esta manera se cierra la segunda edición del certamen organizado por AFA.

Con el objetivo de seguir potenciando las divisiones inferiores de la Institución, la BH disputó la última fecha de la segunda edición del certamen y en la tarde del miércoles, las divisiones benhurenses enfrentaron como local, en la cancha auxiliar Nº 3, a la institución de la vecina localidad cordobesa.

El Lobo sumó dos victorias, en Sub 15 se impuso 4 a 2 con goles de Comba -2-, Dunky y Ocampo, y en Sub 17 goleó 5 a 0 con tantos marcados por Vega, Ojeda y Seguro en tres ocasiones. El Sub 19 cerró su participación con derrota por 7 a 1, el único gol fue convertido por Palomeque. Recordemos que esta nueva edición contó con la participación de más clubes en relación al certamen que se disputó el año pasado, además de la BH compitieron 9 de Julio de Morteros, Sportivo Belgrano de San Francisco, 9 de Julio de Rafaela, Unión de Sunchales, Atlético San Jorge, Atenas de Río Cuarto, Las Palmas de Córdoba y Racing de Córdoba.