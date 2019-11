Ana Rollandi habilitó su muestra en el Inmaculada Concepción Región 01 de noviembre de 2019 Redacción Por Tal como lo diéramos a conocer hace unos días, la fotógrafa sanguillermina, Ana Rollandi, expone en el Colegio Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe. Al acto inaugural asistieron la intendente interina de San Guillermo, Romina López y el intendente de Santa Fe, José Corral.

FOTO PRENSA SANTA FE// INAUGURACION./ Romina López, José Corral y Ana Rollandi departiendo durante la ceremonia.

El intendente José Corral y su par de San Guillermo, Romina López, participaron en la apertura de la muestra “Cuando los sonidos del arte dibujan una herencia histórica”, de la fotógrafa sanguillermina, Ana Rollandi. Las fotografías siguen la traza de poblados, caseríos, postas y estancias, donde es evidente la influencia jesuítica. Se puede visitar en el Museo del Colegio Inmaculada Concepción, San Martín 1540.

“Cuando los sonidos del arte dibujan una herencia histórica”, es el título de la muestra fotográfica de Ana Rollandi, que desde esta semana se puede visitar en el Museo del Colegio Inmaculada Concepción, San Martín 1540. Organizada conjuntamente por los municipios de Santa Fe y San Guillermo, en su recorrido expone los trabajos que realizó la fotógrafa sanguillermina, siguiendo la traza de poblados, caseríos, postas y estancias, donde aún hoy es evidente la influencia jesuítica en la provincia de Córdoba.

El intendente José Corral, junto a su par de San Guillermo, Romina López y la propia expositora, Ana Rollandi, participaron en la apertura de la muestra. Asimismo, estuvieron presentes el secretario de Cultura, Eduardo Bavorovsky, y la directora ejecutiva de Diversidad Cultural, Florencia Platino, así como autoridades, docentes y alumnos del colegio

La muestra es un emprendimiento que a partir del lenguaje fotográfico amalgama trabajo, dedicación y pasión por la historia y la cultura de nuestro país. En cada una de sus imágenes, busca compartir y poner a consideración de los visitantes los valores patrimoniales y la importancia mundial de estos lugares históricos. Con entrada libre y gratuita, la muestra se puede visitar de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19; y los sábados, de 9 a 12.



Cultura en red

“Es un orgullo poder tener en esta ocasión la muestra de Ana Rollandi, a partir de un trabajo que se viene haciendo a lo largo de todos estos años, pensando en Santa Fe como Ciudad Creativa y nodo de red, en particular en este caso en una labor conjunta con el Municipio de San Guillermo”, señaló Florencia Platino, directora ejecutiva de Diversidad Cultural del municipio.

En esa línea valoró como “a través de las gestiones de los intendentes, hoy podemos disfrutar de esta muestra que decidimos darle lugar en esta sala tan particular, el Museo del Colegio Inmaculada, que es realmente el ámbito propicio, porque es una muestra que habla de edificios históricos, como son estas estancias jesuíticas de la provincia de Córdoba, además del Camino Real. Ana ha hecho toda una travesía para registrar con una mirada artística todos estos lugares emblemáticos, muchos de ellos patrimonio histórico nacional, que seguramente va a seguir fotografiando en próximos recorridos”.

Para aquellos que se acerquen a recorrer la muestra, “la idea es que puedan visitar este corazón de la manzana jesuítica, un lugar histórico que se preserva original, y después recorrer otros lugares y muestras. Está incluso la cripta abierta, hay en el cuarto piso una serie de colecciones que están disponibles al público y el Paseo del Papa Francisco. Así que para quienes no conocen este Museo, tiene tesoros invalorables para poder disfrutar”, destacó Florencia Platino



Orgullo e historia

“Cuando Ana me plantea que tenía de expandir su obra, de salir y que sea conocida, me comuniqué con José y enseguida puso todo su equipo a disposición para que la muestra llegue”, contó la intendente de San Guillermo, Romina López, al agradecer la colaboración del mandatario capitalino para poder concretar la muestra en Santa Fe. “Apostamos a que nuestros artistas sean conocidos no solamente en nuestra ciudad, sino en la provincia y también en el país. Así que estoy agradecida a todo el equipo, y desde el Municipio es todo un orgullo que Ana pueda estar hoy mostrando en este lugar tan emblemático sus fotografías”, destacó.

Por su parte, Ana Rollandi, expresó que en la muestra “se van a encontrar con parte de nuestra historia argentina, con los cimientos de aquellos años. Hay un gran contenido documental, histórico, cultural, artístico. Con las Estancias Jesuíticas, varias en la provincia de Córdoba, o la iglesia Jesuítica de Santa Fe, que fue una de las primeras construcciones de la ciudad. Además, el antiguo y glorioso Camino Real, de gran valor y peso histórico, porque por ahí transitaron los aborígenes, los colonizadores, nuestros patriotas y los propios jesuitas. Así que están todos invitados no solamente los santafesinos y sanguillerminos, sino también los turistas, porque de alguna manera nos compete a todos como argentinos”, contó.