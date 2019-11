En 2020 los argentinos van a priorizar viajar junto a sus amigos de cuatro patas Información General 01 de noviembre de 2019 Redacción Por Las vacaciones ya no son un asunto sólo de humanos. Más de la mitad (50%) de los argentinos disfrutaría más de sus vacaciones si pudieran llevar a sus mascotas.

Una investigación reciente de Booking.com muestra que más de siete de cada diez (73%) de los argentinos dueños de mascotas consideran que sus mascotas son miembros plenos de la familia, y la mitad (50%) admiten que disfrutarían más de sus vacaciones si pudieran llevar a su mascota. Teniendo esto en cuenta, en 2020 podemos esperar ver dueños de mascotas en todo el mundo haciendo todo lo posible para priorizarlas y llevar a esos queridos miembros de la familia de vacaciones. Además, un 39% de los viajeros admiten que el año que viene elegirán su destino de vacaciones según sí pueden o no llevar a sus mascotas.

Para poder satisfacer las necesidades de los viajeros que buscan un alojamiento perfecto para mascotas, cada vez será más importante que las propiedades que las aceptan en todo el mundo creen un ambiente acogedor para los huéspedes y sus mejores amigos. Poco más de la mitad (51%) de los argentinos considera que no hay suficiente información sobre irse de vacaciones con mascotas. El año que viene será testigo de cómo los alojamientos van a ofrecer amenities para poder satisfacer las necesidades de las mascotas de los viajeros, y de acuerdo a los dueños, las más importantes son:

● Espacio para que las mascotas puedan correr y jugar – 43%

● Asistencia veterinaria disponible - 41%

● Un ambiente amigable y acogedor - 23%

● Guardería de mascotas y paseos disponibles - 22%

● Actividades para mascotas - 19%

Para más información sobre las tendencias de viaje de Booking.com para 2020, visitá https://travelpredictions2020.com/.



Sobre Booking.com

Fundada en 1996 en Ámsterdam, Booking.com B.V. pasó de ser una pequeña start-up holandesa a una de las mayores empresas de e-commerce de viajes de todo el mundo. Como parte de Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG), la misión de Booking.com es facilitar que todos experimenten el mundo.

Al invertir en la tecnología que ayuda a eliminar los inconvenientes en los viajes, Booking.com conecta impecablemente a millones de viajeros con experiencias inolvidables, opciones prácticas de transporte y alojamientos increíbles – desde casas hasta hoteles y mucho, mucho más. Como uno de los mercados de viajes más grandes del mundo tanto para marcas establecidas como para emprendedores de todos los tamaños, Booking.com permite a las propiedades de todo el mundo llegar a una audiencia global y hacer crecer sus negocios. Booking.com está disponible en 43 idiomas y ofrece más de 29 millones de unidades de alojamientos, de las cuales 6.2 millones son casas, departamentos y otros lugares increíbles para alojarse. No importa a dónde quieres ir o qué harás al llegar, Booking.com lo hace muy fácil gracias a su equipo de asistencia disponible las 24 horas, los 7 días de la semana y en 43 idiomas.