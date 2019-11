Ribeiro: sin novedades en la audiencia Locales 01 de noviembre de 2019 Redacción Por HOY PODRIA HABER OTRA MOVIDA

En una nueva audiencia llevada a cabo en el Ministerio de Trabajo de la ciudad de Santa Fe, los trabajadores de la firma Ribeiro, sucursal Rafaela, no recibieron mayores novedades y siguen sin cobrar su sueldo.

Así lo confirmó ayer a LA OPINION el titular del Centro de Empleados de Comercio de nuestra ciudad, Juan Berca, destacando que en el encuentro no hubo mayores novedades. En tanto, contó que los trabajadores de la firma, pero de la sucursal Santa Fe sí tuvieron una respuesta y recibieron un dinero a deuda de todo lo que le deben. "No entendemos porqué pasa esto sólo con Rafaela. Yo estoy en Buenos Aires y pudimos confirmar de cerca la realidad que está viviendo Ribeiro. Pero los chicos de Rafaela solamente recibieron 3 mil pesos a cuenta del mes de septiembre", expresó el dirigente, confirmando la información que este Medio anunció días atrás.

Es por eso que hoy por la mañana, el gerente de la sucursal de nuestra ciudad fue notificado para que la empresa dé una respuesta antes de las 10 de la mañana. Si esto no sucede, habrá una movida en Lavalle y San Martín, con pancartas y demás. Habrá que estar atentos a las respuestas que dé la patronal en las primeras horas de la mañana.