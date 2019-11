Arranca el plan de lucha de Atilra Locales 01 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Si bien el paro de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) será el próximo lunes a las 00.00 hs, el gremio inicia hoy una serie de medidas con la modalidad de no cubrir los francos y trabajar sólo las jornadas semanales comunes, de acuerdo con lo informado oficialmente por el gremio mediante un comunicado.

El gremio destaca no haber accedido a efectuar la correspondiente adecuación de los salarios, para que los mismos mantengan el poder adquisitivo conforme los parámetros inflacionarios ocurridos en el país.

"En cuanto a la medida, tenemos personal diagramado y personal no diagramado", explicó en Radio ADN el titular de Atilra Rafaela, Domingo Posetto. Y agregó que "el primero es el que trabaja con turnos rotativos, sábado y domingo y los feriados, mientras que el otro es el que trabaja de lunes a sábado habitualmente, con turnos rotativos. En esta primera etapa vamos a trabajar de acuerdo a lo que manda nuestro convenio colectivo de trabajo. Es decir, que si alguien tenía que trabajar un domingo, o en un franco, no lo va a hacer. Las horas extra no son obligatorias y como creemos que esto no va a alcanzar, ya que es una medida calma, el lunes a las 00.00 hs empezamos con una medida de 24 horas", sostuvo el dirigente.

En tanto, adelantó que "hay muchas posibilidades de evitar este paro, siempre y cuando se arrimen a los números que nosotros planteamos y que podamos evaluar. Si es aprobable, lo aprobamos y se terminó. Nosotros lo que queremos es que la empresa produzca para poder pagar los salarios en estos momentos tan difíciles", finalizó.