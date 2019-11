Producción de Pymes industriales cayó 5,9% Nacionales 01 de noviembre de 2019 Redacción Por EN SEPTIEMBRE, SEGUN CAME

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La producción de las pymes industriales cayó 5,9% interanual durante septiembre y las fábricas de menor tamaño fueron las más afectadas, informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En la comparación mensual (contra agosto) la producción bajó 5,8% (sin desestacionalizar).

Según CAME, mientras que las empresas con menos de 50 empleados redujeron 8,3% interanual su producción en septiembre, las que tienen más de 50 empleados crecieron 3,3%.

En el año, cuando se compara con la producción realizada entre enero y septiembre del 2018, la industria pyme acumuló una baja promedio del 7,5%. En el grupo de empresas exportadoras, la retracción alcanzó al 2,8% interanual anual en septiembre.

Los datos surgieron de la Encuesta Mensual Industrial de CAME entre 300 industrias pyme de todo el país. De acuerdo con el relevamiento, el sector de mejor comportamiento volvió a ser Productos Químicos, que con un aumento interanual anual de 3,9% tuvo su segundo mes consecutivo de crecimiento.

En cambio, los rubros donde más se redujo la producción en la comparación contra septiembre del año pasado fueron: Productos de caucho y plástico (-10,1%), Productos minerales no metálicos (-10,8%), Productos de maderas y muebles (-9,7%) y Material de transporte (-8,8%).

Por otra parte, durante septiembre subió a 33,3% el porcentaje de empresas con rentabilidad positiva: después de priorizar la liquidez en julio y agosto, los empresarios recompusieron márgenes el mes pasado.

En cuanto al comportamiento de la producción, el 34,2% de los empresarios relevados tuvo aumentos interanuales en su producción, por encima de agosto (30%) y julio (32,5%).

CAME detalló, también, que las perspectivas mejoraron, aunque en niveles todavía poco optimistas: el 27,5% de las empresas cree que la producción aumentará en los próximos seis meses en función de cómo vienen sus pedidos y el mercado.

Asimismo, se redujo a 18,7% el número de empresas que esperan seguir cayendo, 10 puntos menos que en agosto.

El uso de la capacidad instalada, en tanto, subió levemente, de 60,2% en agosto a 61,8% en septiembre, puntualizó el informe.