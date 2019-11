Bolsonaro también tiene problemas con Uruguay Internacionales 01 de noviembre de 2019 Redacción Por La Cancillería uruguaya pedirá explicaciones por declaraciones del Presidente brasileño. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Faurie, dijo que la relación entre nuestro país y Brasil no debe estar en medio de "frases inapropiadas".

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La Cancillería de Uruguay llamó al embajador brasileño, Antonio Simoes, para que explique las declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por sus recientes dichos en los que parece haberse entrometido en los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales 2019 en el país.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador de la República Federativa de Brasil en Uruguay, señor Antonio Simoes, y le solicitó explicaciones sobre las expresiones vertidas por el presidente Jair Bolsonaro al diario O Estado de Sao Paulo, el pasado 29 de octubre, relacionadas con el proceso electoral que se desarrolla en nuestro país", señaló un comunicado del ente uruguayo.

Además, acotó que Simoes brindó los detalles sobre las declaraciones de Bolsonaro a la directora de la Regional América del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Después de conocerse los resultados de las elecciones de Uruguay, Bolsonaro expresó que con esa nación existía una oposición que está más alineada con sus pensamientos liberales y económicos. "Esperamos, hinchamos, porque se elija a alguien más asociado a nuestras ideas, así tendríamos a Uruguay más alineado con nosotros", declaró el mandatario brasileño.

Además, sostuvo que su Gobierno no tuvo ningún problema con Uruguay ni con el actual presidente Tabaré Vázquez. "Pero tenemos que prepararnos siempre para lo peor", añadió. En ese sentido, la Cancillería uruguaya tomó cartas en el asunto y llamó al embajador brasileño ya que consideran que las expresiones de Bolsonaro se están involucrando con la campaña electoral del país.

Uruguay celebró el pasado 27 de octubre elecciones generales pero en vista que los candidatos a la presidencia no alcanzaron mayor puntaje en los comicios, los dos candidatos más votados (Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou) tendrán que ir a una segunda vuelta electoral el próximo 24 de noviembre.



FAURIE CON MACRI

El canciller Jorge Faurie aseguró ayer que la relación entre Brasil y la Argentina no debe quedar en medio de "frases inapropiadas", luego de las críticas que lanzaron el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y otros funcionarios tras el triunfo de Alberto Fernández.

En ese contexto, el funcionario confirmó que "a título personal" le envió una carta al embajador de Brasil, Sérgio França Danese, y le habló de "la conveniencia de que ciertas frases se manejen con mayor prudencia".

Faurie se expresó de este modo durante una conferencia de prensa que ofreció en la Casa Rosada, al término de la reunión de Gabinete encabezada por Mauricio Macri, al oficiar como vocero del encuentro junto al ministro de Justicia, Germán Garavano.

"No podemos quedar sometidos a titulares o frases inapropiados", enfatizó el funcionario.

Además, explicó que hay muchos canales diplomáticos disponibles para aclarar los dichos de la administración de Bolsonaro, y descartó una declaración oficial que pudiera poner todavía más ruido a la relación.

Faurie aseguró que "en este momento de transición la contribución más grande" que el presidente Macri puede "dejar a su sucesor" son "los canales de diálogo".

El funcionario ratificó que el último viaje del presidente Mauricio Macri durante su gestión será a Brasil, el próximo 5 de diciembre, para formalizar el traspaso de la presidencia pro témpore del Mercosur de manos de Argentina a Brasil.