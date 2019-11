En noviembre suben otro 10% los salarios de empleadas domésticas Nacionales 01 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 1 (NA). - A partir de hoy se aplicará otro 10% de aumento en los salarios de las empleadas domésticas, según el acuerdo alcanzado por el sector. Es el tercero de los ajustes acordados que complementa a los que ya se aplicaron en junio y agosto últimos.

El incremento total, del 30%, fue suscripto por la Comisión Nacional de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (CNTCP). En el caso de quienes desarrollan tareas en el sur del país, percibirán un plus por zona desfavorable equivalente al 25%.

Este incremento se suma al 15% de marzo de este año, que fue retroactivo al 2018, y un 3% por la paritaria de ese año..

La escala salarial para las empleadas domésticas a partir de noviembre de 2019 quedó de la siguiente forma:

Tareas generales.

Hora: con retiro $134 / sin retiro $144.

Mensual: con retiro $16.514,55 / sin retiro $18.364.

Cuidadores de personas.

Hora: con retiro $144 / sin retiro $162.

Mensual: con retiro $18.364 / sin retiro $20.465.

Caseros.

Hora: sin retiro $144.

Mensual: sin retiro $18.364.

Personal con tareas específicas.

Hora: con retiro $153 / sin retiro $168.

Mensual: con retiro $18.822,50 / sin retiro $20.952,50.

Supervisor.

Hora: con retiro $162 / sin retiro $177.

Mensual: con retiro $20.260 / sin retiro $22.567,50.

En el caso del Bono de fin de año, los trabajadores de casas particulares no quedaron alcanzadas por el bono de $5.000 definido por el Gobierno como paliativo por las consecuencias económicas de los últimos meses.

Pero sí se acordó un plus que va desde los $1.000 a los $3.000, que varía de acuerdo con la carga horaria semanal: .

Menos de 12 horas de $1.000 ($500 cada una).

De 12 a 16 horas de $1.500 ($750 cada una).

Más de 16 horas de $3.000 ($1.500 cada una).