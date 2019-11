Pick-up Peugeot: motores, fecha y producción de un estreno Automotores 01 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Después de una seguidilla de noticias sobre el futuro de la división comercial de Peugeot, surgieron nuevos datos acerca de la pick-up mediana del león.

El modelo se encontrará basado en la nueva camioneta perteneciente al Grupo Changan, conocida como Kaicene F70, aunque hasta el momento había ciertas dudas sobre el equipamiento, la fecha de llegada y la motorización.

Según reveló el sitio brasileño Autoesporte, el desarrollo de la ingeniería de la camioneta estaría inspirado en la Toyota Hilux y al menos en Argentina la tarea no la tendría fácil ya que el segmento es cada vez más competitivo. En el interior, existen muchos detalles que serán similares a otros modelos de Peugeot como los SUV 3008 y 5008.

En Brasil, en un principio vendría importada de China y después provendría de la terminal industrial uruguaya de Nordex. En Argentina, todavía no hay novedades pero podría llegar una vez que se establezca la producción en el país vecino. La fecha de llegada a Brasil está prevista para 2021 y a nuestro país no debería variar demasiado.



DETALLES

En suelo brasileño, el motor será un propulsor 2.2 turbodiésel de cuatro cilindros de 170 CV y 37 kgm de torque. Además, se comercializarán versiones con tracción simple e integral, sumado a la transmisión manual o automática de seis velocidades. Por el momento, no se confirmaron motorizaciones nafteras.

Tanto la cabina simple como doble, la capacidad de carga estará en conformidad con el segmento (una tonelada). El ángulo de ataque será de 30 grados, y el de salida 25. En Argentina, todavía no hay demasiados detalles confirmados, pero al menos lo revelado por el sitio brasileño brinda una idea sobre el desarrollo de la futura camioneta. (Fuente: Parabrisas-Perfil).