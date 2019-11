Tuvo el peor cierre Deportes 01 de noviembre de 2019 Redacción Por La Crema perdió 2-0 ante Brown en el Autódromo. Se puso en marcha la 13ª y última fecha del Clausura de Primera A.

Atlético de Rafaela cayó 2-0 como local ante Brown en el inicio de la 13ª y última fecha del Clausura de Primera A.

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol ya es historia para Atlético de Rafaela. Y menos mal…Anoche, la ‘Crema’ cerró una pobrísima campaña perdiendo como local por 2 a 0 ante Brown de San Vicente, en el inicio de la 13° y última fecha.

El elenco visitante si impuso con goles de Lautaro Díaz (43m PT) y Juan Caro (4m ST). En el conjunto albiceleste se fue expulsado Gonzalo Díaz, a los 43m del complemento.

En Reserva Atlético ganó 1-0 y se subió a la cima, pero aún deben jugar el resto.



SIGUE HOY. La 13ª y última fecha del Clausura de Primera A tendrá continuidad en la noche de hoy con la disputa de dos adelantos más. Ambos a las 22 hs. Florida de Clucellas vs Deportivo Ramona (Leandro Aragno), Talleres de María Juana vs Deportivo Tacural (Ángelo Trucco). Sábado 02/11: 16.00hs Ferrocarril del Estado vs Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs Peñarol (en Ben Hur) y Unión vs 9 de Julio. Domingo 03/11: 16hs Ben Hur vs Deportivo Libertad.